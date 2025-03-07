Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ceti Đình Vũ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN An Dương, An Dương, Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Phát triển hệ thống quản lý nguồn nhân lưc thông qua việc quản lý các quá trình sau trên quy mô toàn công ty:

Hoạch định nguồn nhân lực

Tuyển dụng

Đào tạo

Công lương và phúc lợi, bảo hiểm

Đánh giá hiệu quả công việc

Quan hệ nhân viên

Lễ tân, y tế.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp

Nâng cấp hệ thống quản lý nguồn nhân lực đạt được các yêu cầu liên quan của luật định, của công ty và của khách hàng đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

Báo cáo và tư vấn ban lãnh đạo công ty về các quá trình nhân sự và cung cấp số liệu phân tích về nguồn nhân lực để làm cơ sở cho các quyết định liên quan của ban lãnh đạo.

Chịu trách nhiệm chuẩn bị, tham gia các hoạt động tự đánh giá hệ thống quản lý nhân sự cũng như tham gia các kỳ đánh giá của khách hàng, các hoạt động giao lưu, chỉa sẻ kinh nghiệm để nhận biết và nâng cấp hệ thống quản lý nhân sự của công ty

Chịu trách nhiệm về hoàn thành các mục tiêu quản lý nhân sự mà công ty yêu cầu.

Hỗ trợ hợp tác với các bộ phận khác về các vấn đề nhân sự liên quan

Đảm bảo quản lý mọi hoạt động nội bộ của phòng nhân sự nói riêng với tư cách là trưởng bộ phận

Thiết lập và kiểm soát mục tiêu chất lượng bộ phận

Truyền đạt chính sách chất lượng tới CNV bộ phận

Nhận diện và kiểm soát rủi ro liên quan tới hệ thống quản lý chất lượng.

Có trách nhiệm thực hiện quy định 7S của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về công tác nhân sự , có kiến thức chuyên sâu về các module quản trị nguồn nhân lực

Có khả năng lập kế hoạch

Có kỹ năng phân tích xử lý thông tin, giải quyết vấn đề và ra quyết định

Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành liên quan: Quản trị kinh doanh, luật, quản trị nhân lực, hành chính...

Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Trung: Thuần thục các kỹ năng : Nghe, nói, đọc, viết.

Tin học: Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint...

Có khả năng làm việc với áp lực cao, nhiệt tình , trung thực, kiên định theo đuổi mục tiêu công việc

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm và có kỹ năng lãnh đạo

Có khả năng thuyết trình, thuyết phục, gây ảnh hưởng tốt thông qua việc hướng dẫn , quản lý và làm gương về công việc và đạo đức tư cách nghề nghiệp

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương: 25-30tr (có thể thỏa thuận mức cao hơn nếu kinh nghiệm tốt)

- Thưởng tháng lương thứ 13

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực, phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm do tập đoàn và công ty tổ chức.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Đánh giá tăng lương, đánh giá thưởng hàng năm

- Lễ tết, hiếu hỷ, du lịch, nghỉ phép

- Môi trường làm việc năng động, định hướng phát triển bền vững.

