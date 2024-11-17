Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch

Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty trong lĩnh vực cơ khí

Quản lý toàn bộ hoạt động của phòng Nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên, quản lý hiệu suất và chính sách đãi ngộ

Xây dựng kế hoạch nhân sự ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty

Tối ưu hóa quy trình nhân sự, xây dựng và cải tiến các chính sách, quy định về nhân sự

Phát triển văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tích cực cho nhân viên

Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự

Quản lý ngân sách và các chi phí liên quan đến hoạt động nhân sự

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lao động

Tiếng Trung lưu loát 4 kỹ năng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, đặc biệt trong ngành cơ khí

Có kiến thức vững về quản trị nhân sự, luật lao động và các xu hướng mới trong lĩnh vực nhân sự

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo xuất sắc, có khả năng truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và lắng nghe tốt

Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý nhân sự

Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt

Có tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả

Có hiểu biết về ngành cơ khí là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH WAGON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển cao

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAGON

