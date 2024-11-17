Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH WAGON
- Đồng Nai: Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III
- Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty trong lĩnh vực cơ khí
Quản lý toàn bộ hoạt động của phòng Nhân sự, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên, quản lý hiệu suất và chính sách đãi ngộ
Xây dựng kế hoạch nhân sự ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty
Tối ưu hóa quy trình nhân sự, xây dựng và cải tiến các chính sách, quy định về nhân sự
Phát triển văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tích cực cho nhân viên
Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến quản trị nhân sự
Quản lý ngân sách và các chi phí liên quan đến hoạt động nhân sự
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lao động
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, tuy nhiên ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, đặc biệt trong ngành cơ khí
Có kiến thức vững về quản trị nhân sự, luật lao động và các xu hướng mới trong lĩnh vực nhân sự
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo xuất sắc, có khả năng truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và lắng nghe tốt
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý nhân sự
Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt
Có tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả
Có hiểu biết về ngành cơ khí là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH WAGON Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển cao
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WAGON
