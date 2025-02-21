Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Navigos Search
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 35 - 40 USD
Quản trị & Chiến lược Nhân sự
• Xây dựng, triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
• Quản lý văn hóa doanh nghiệp, tối ưu hiệu suất và phát triển đội ngũ.
• Hoàn thiện chính sách nhân sự, tuyển dụng, lương thưởng và phúc lợi.
Tuyển dụng & Phát triển nhân lực
• Thu hút nhân tài, tối ưu quy trình tuyển dụng từ nhân viên đến quản lý cấp cao.
• Xây dựng chương trình đào tạo, phát triển năng lực và lộ trình thăng tiến.
Quản lý hiệu suất & Chính sách đãi ngộ
• Thiết kế chế độ lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh theo thị trường.
• Triển khai hệ thống đánh giá KPIs, OKRs, quản lý hiệu suất nhân sự.
Văn hóa doanh nghiệp & Hoạt động nhân sự
• Phát triển môi trường làm việc gắn kết, triển khai hoạt động Team Building, CSR.
• Quản lý quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp, đảm bảo tính công bằng.
Quản trị tổng thể
• Điều hành nhân sự trên toàn hệ thống, đảm bảo đồng bộ hai miền Bắc & Nam.
• Báo cáo định kỳ lên CEO về chiến lược nhân sự và tình hình nhân lực.
Với Mức Lương 35 - 40 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
