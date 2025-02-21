Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 USD

Quản trị & Chiến lược Nhân sự

• Xây dựng, triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

• Quản lý văn hóa doanh nghiệp, tối ưu hiệu suất và phát triển đội ngũ.

• Hoàn thiện chính sách nhân sự, tuyển dụng, lương thưởng và phúc lợi.



Tuyển dụng & Phát triển nhân lực

• Thu hút nhân tài, tối ưu quy trình tuyển dụng từ nhân viên đến quản lý cấp cao.

• Xây dựng chương trình đào tạo, phát triển năng lực và lộ trình thăng tiến.



Quản lý hiệu suất & Chính sách đãi ngộ

• Thiết kế chế độ lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh theo thị trường.

• Triển khai hệ thống đánh giá KPIs, OKRs, quản lý hiệu suất nhân sự.



Văn hóa doanh nghiệp & Hoạt động nhân sự

• Phát triển môi trường làm việc gắn kết, triển khai hoạt động Team Building, CSR.

• Quản lý quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp, đảm bảo tính công bằng.



Quản trị tổng thể

• Điều hành nhân sự trên toàn hệ thống, đảm bảo đồng bộ hai miền Bắc & Nam.

• Báo cáo định kỳ lên CEO về chiến lược nhân sự và tình hình nhân lực.