Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A1L2 - 08, Tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của công ty. Xây dựng và chuẩn hóa các văn bản pháp lý như Nội quy lao động, Quy chế dân chủ,... Thiết lập các quy chế, quy định về chế độ chính sách cho người lao động như Quy chế lương thưởng, chế độ công tác phí,... Phát triển và chuẩn hóa hệ thống đánh giá, đào tạo và phát triển nhân sự. Xây dựng và thực hiện quy trình onboarding, offboarding cho nhân sự. Tối ưu hóa và quản lý hiệu quả các hệ thống liên quan đến quản lý nhân sự. Xây dựng và triển khai đánh giá hiệu suất và năng lực nhân viên. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, gắn kết nhân viên với tổ chức.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực nhân sự; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty IT quy mô từ 100-200 nhân sự Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm hiệu quả. Có khả năng triển khai các chiến lược và kế hoạch nhân sự dài hạn. Kinh nghiệm xử lý các vấn đề nội bộ một cách hợp lý, khéo léo và quyết đoán.

Kiến thức

Có kiến thức và am hiểu chuyên sâu về luật lao động. Có kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp.

Kỹ năng

Khả năng phán đoán, nhạy bén trong đàm phán và giải quyết vấn đề. Tư duy logic, hệ thống và kỹ năng phân tích tốt; có khả năng làm việc dưới áp lực cao. Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Để ý chi tiết và đảm bảo tính hoàn thiện cao trong công việc. Trung lập trong xử lý các tình huống, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa công ty và người lao động. Khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và phân tích đa chiều.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc BraveBits sẽ làm:

Cung cấp môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp: Với không gian làm việc rộng mở, hiện đại và phong cách, có khu làm việc và phòng họp riêng, đây sẽ là nơi bạn được truyền cảm hứng làm việc mỗi ngày. Thiết bị mạnh mẽ: Để đội ngũ làm việc luôn hiệu quả, BraveBits cam kết cung cấp các thiết bị tốt nhất có thể. Chúng tôi liên tục nâng cấp, bổ sung các thiết bị mới để các đội ngũ có thể thực hiện hoá các ý tưởng của mình. Quản lý đầu việc hiệu quả: Tại BraveBits, công việc luôn luôn đúng giờ và được sắp xếp ngăn nắp nhờ có công cụ quản lý công việc. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc lên kế hoạch và luôn có chỉ dẫn rõ ràng cho từng đầu việc. Khai phá tiềm năng của bạn: Kết nối bạn với những nguồn lực từ mọi team trong công ty, hỗ trợ bạn các công cụ cần thiết để bạn có thể nắm quyền chủ động trong công việc của mình. Mang tới cho bạn cơ hội để trau dồi những kỹ năng nghề nghiệp mà bạn hướng tới, từ đó góp phần hiện thực hoá tương lai mà bạn theo đuổi. Thay đổi sự tham gia của bạn trong nhiều sản phẩm khác nhau tùy theo nhu cầu và khả năng cung ứng của bạn. Giúp bạn tập trung phát triển điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong công việc. Tham dự các hội thảo nội bộ mà công ty tổ chức hàng tháng về các lĩnh vực chuyên môn và đời sống. Tiếp cận với các nguồn thông tin trả phí như tài liệu nghiên cứu, khóa học và sách chuyên ngành. Quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn: Ăn trưa và ăn nhẹ lành mạnh: Ăn ngon, ăn no mà không lo hại sức khỏe với tủ đồ tại BraveBits. Không chỉ giúp bạn làm việc tốt hơn, đồ ăn tại công ty còn là cơ hội tốt để gắn bó thêm với đồng nghiệp! Kỳ nghỉ trải nghiệm mang đến cho bạn không chỉ niềm vui, thời gian thư giãn mà còn mang đến nhiều trải nghiệm mới, hiểu biết về các quốc gia, địa điểm và nền văn hóa khác nhau giúp bạn mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Tổ chức các hoạt động tích cực, câu lạc bộ thể thao, đọc sách, xem phim,... Khám sức khỏe tổng quát hàng năm tại BV lớn.

Lương và phúc lợi:

Lương khởi điểm: từ 30.000.000VNĐ, thương lượng tuỳ khả năng (xem xét tăng lương 6 tháng 1 lần). Tiền thưởng dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm, sau khi kết thúc thử việc (hiện tại chúng tôi thưởng theo quý). Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm, chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

