Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Trưởng phòng nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A1L2

- 08, Tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của công ty. Xây dựng và chuẩn hóa các văn bản pháp lý như Nội quy lao động, Quy chế dân chủ,... Thiết lập các quy chế, quy định về chế độ chính sách cho người lao động như Quy chế lương thưởng, chế độ công tác phí,... Phát triển và chuẩn hóa hệ thống đánh giá, đào tạo và phát triển nhân sự. Xây dựng và thực hiện quy trình onboarding, offboarding cho nhân sự. Tối ưu hóa và quản lý hiệu quả các hệ thống liên quan đến quản lý nhân sự. Xây dựng và triển khai đánh giá hiệu suất và năng lực nhân viên. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, gắn kết nhân viên với tổ chức.
Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của công ty.
Xây dựng và chuẩn hóa các văn bản pháp lý như Nội quy lao động, Quy chế dân chủ,...
Thiết lập các quy chế, quy định về chế độ chính sách cho người lao động như Quy chế lương thưởng, chế độ công tác phí,...
Phát triển và chuẩn hóa hệ thống đánh giá, đào tạo và phát triển nhân sự.
Xây dựng và thực hiện quy trình onboarding, offboarding cho nhân sự.
Tối ưu hóa và quản lý hiệu quả các hệ thống liên quan đến quản lý nhân sự.
Xây dựng và triển khai đánh giá hiệu suất và năng lực nhân viên.
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, gắn kết nhân viên với tổ chức.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực nhân sự; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty IT quy mô từ 100-200 nhân sự Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm hiệu quả. Có khả năng triển khai các chiến lược và kế hoạch nhân sự dài hạn. Kinh nghiệm xử lý các vấn đề nội bộ một cách hợp lý, khéo léo và quyết đoán.
Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực nhân sự; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty IT quy mô từ 100-200 nhân sự
Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm hiệu quả.
Có khả năng triển khai các chiến lược và kế hoạch nhân sự dài hạn.
Kinh nghiệm xử lý các vấn đề nội bộ một cách hợp lý, khéo léo và quyết đoán.
Kiến thức
Có kiến thức và am hiểu chuyên sâu về luật lao động. Có kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp.
Có kiến thức và am hiểu chuyên sâu về luật lao động.
Có kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp.
Kỹ năng
Khả năng phán đoán, nhạy bén trong đàm phán và giải quyết vấn đề. Tư duy logic, hệ thống và kỹ năng phân tích tốt; có khả năng làm việc dưới áp lực cao. Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Để ý chi tiết và đảm bảo tính hoàn thiện cao trong công việc. Trung lập trong xử lý các tình huống, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa công ty và người lao động. Khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và phân tích đa chiều.
Khả năng phán đoán, nhạy bén trong đàm phán và giải quyết vấn đề.
Tư duy logic, hệ thống và kỹ năng phân tích tốt; có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.
Để ý chi tiết và đảm bảo tính hoàn thiện cao trong công việc.
Trung lập trong xử lý các tình huống, đảm bảo cân bằng lợi ích giữa công ty và người lao động.
Khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và phân tích đa chiều.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc BraveBits sẽ làm:
Cung cấp môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp: Với không gian làm việc rộng mở, hiện đại và phong cách, có khu làm việc và phòng họp riêng, đây sẽ là nơi bạn được truyền cảm hứng làm việc mỗi ngày. Thiết bị mạnh mẽ: Để đội ngũ làm việc luôn hiệu quả, BraveBits cam kết cung cấp các thiết bị tốt nhất có thể. Chúng tôi liên tục nâng cấp, bổ sung các thiết bị mới để các đội ngũ có thể thực hiện hoá các ý tưởng của mình. Quản lý đầu việc hiệu quả: Tại BraveBits, công việc luôn luôn đúng giờ và được sắp xếp ngăn nắp nhờ có công cụ quản lý công việc. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc lên kế hoạch và luôn có chỉ dẫn rõ ràng cho từng đầu việc. Khai phá tiềm năng của bạn: Kết nối bạn với những nguồn lực từ mọi team trong công ty, hỗ trợ bạn các công cụ cần thiết để bạn có thể nắm quyền chủ động trong công việc của mình. Mang tới cho bạn cơ hội để trau dồi những kỹ năng nghề nghiệp mà bạn hướng tới, từ đó góp phần hiện thực hoá tương lai mà bạn theo đuổi. Thay đổi sự tham gia của bạn trong nhiều sản phẩm khác nhau tùy theo nhu cầu và khả năng cung ứng của bạn. Giúp bạn tập trung phát triển điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong công việc. Tham dự các hội thảo nội bộ mà công ty tổ chức hàng tháng về các lĩnh vực chuyên môn và đời sống. Tiếp cận với các nguồn thông tin trả phí như tài liệu nghiên cứu, khóa học và sách chuyên ngành. Quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn: Ăn trưa và ăn nhẹ lành mạnh: Ăn ngon, ăn no mà không lo hại sức khỏe với tủ đồ tại BraveBits. Không chỉ giúp bạn làm việc tốt hơn, đồ ăn tại công ty còn là cơ hội tốt để gắn bó thêm với đồng nghiệp! Kỳ nghỉ trải nghiệm mang đến cho bạn không chỉ niềm vui, thời gian thư giãn mà còn mang đến nhiều trải nghiệm mới, hiểu biết về các quốc gia, địa điểm và nền văn hóa khác nhau giúp bạn mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Tổ chức các hoạt động tích cực, câu lạc bộ thể thao, đọc sách, xem phim,... Khám sức khỏe tổng quát hàng năm tại BV lớn.
Cung cấp môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp: Với không gian làm việc rộng mở, hiện đại và phong cách, có khu làm việc và phòng họp riêng, đây sẽ là nơi bạn được truyền cảm hứng làm việc mỗi ngày. Thiết bị mạnh mẽ: Để đội ngũ làm việc luôn hiệu quả, BraveBits cam kết cung cấp các thiết bị tốt nhất có thể. Chúng tôi liên tục nâng cấp, bổ sung các thiết bị mới để các đội ngũ có thể thực hiện hoá các ý tưởng của mình. Quản lý đầu việc hiệu quả: Tại BraveBits, công việc luôn luôn đúng giờ và được sắp xếp ngăn nắp nhờ có công cụ quản lý công việc. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc lên kế hoạch và luôn có chỉ dẫn rõ ràng cho từng đầu việc.
Cung cấp môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp:
Với không gian làm việc rộng mở, hiện đại và phong cách, có khu làm việc và phòng họp riêng, đây sẽ là nơi bạn được truyền cảm hứng làm việc mỗi ngày. Thiết bị mạnh mẽ: Để đội ngũ làm việc luôn hiệu quả, BraveBits cam kết cung cấp các thiết bị tốt nhất có thể. Chúng tôi liên tục nâng cấp, bổ sung các thiết bị mới để các đội ngũ có thể thực hiện hoá các ý tưởng của mình. Quản lý đầu việc hiệu quả: Tại BraveBits, công việc luôn luôn đúng giờ và được sắp xếp ngăn nắp nhờ có công cụ quản lý công việc. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc lên kế hoạch và luôn có chỉ dẫn rõ ràng cho từng đầu việc.
Với không gian làm việc rộng mở, hiện đại và phong cách, có khu làm việc và phòng họp riêng, đây sẽ là nơi bạn được truyền cảm hứng làm việc mỗi ngày.
Thiết bị mạnh mẽ: Để đội ngũ làm việc luôn hiệu quả, BraveBits cam kết cung cấp các thiết bị tốt nhất có thể. Chúng tôi liên tục nâng cấp, bổ sung các thiết bị mới để các đội ngũ có thể thực hiện hoá các ý tưởng của mình.
Quản lý đầu việc hiệu quả: Tại BraveBits, công việc luôn luôn đúng giờ và được sắp xếp ngăn nắp nhờ có công cụ quản lý công việc. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc lên kế hoạch và luôn có chỉ dẫn rõ ràng cho từng đầu việc.
Khai phá tiềm năng của bạn: Kết nối bạn với những nguồn lực từ mọi team trong công ty, hỗ trợ bạn các công cụ cần thiết để bạn có thể nắm quyền chủ động trong công việc của mình. Mang tới cho bạn cơ hội để trau dồi những kỹ năng nghề nghiệp mà bạn hướng tới, từ đó góp phần hiện thực hoá tương lai mà bạn theo đuổi. Thay đổi sự tham gia của bạn trong nhiều sản phẩm khác nhau tùy theo nhu cầu và khả năng cung ứng của bạn. Giúp bạn tập trung phát triển điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong công việc. Tham dự các hội thảo nội bộ mà công ty tổ chức hàng tháng về các lĩnh vực chuyên môn và đời sống. Tiếp cận với các nguồn thông tin trả phí như tài liệu nghiên cứu, khóa học và sách chuyên ngành.
Khai phá tiềm năng của bạn:
Kết nối bạn với những nguồn lực từ mọi team trong công ty, hỗ trợ bạn các công cụ cần thiết để bạn có thể nắm quyền chủ động trong công việc của mình. Mang tới cho bạn cơ hội để trau dồi những kỹ năng nghề nghiệp mà bạn hướng tới, từ đó góp phần hiện thực hoá tương lai mà bạn theo đuổi. Thay đổi sự tham gia của bạn trong nhiều sản phẩm khác nhau tùy theo nhu cầu và khả năng cung ứng của bạn. Giúp bạn tập trung phát triển điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong công việc. Tham dự các hội thảo nội bộ mà công ty tổ chức hàng tháng về các lĩnh vực chuyên môn và đời sống. Tiếp cận với các nguồn thông tin trả phí như tài liệu nghiên cứu, khóa học và sách chuyên ngành.
Kết nối bạn với những nguồn lực từ mọi team trong công ty, hỗ trợ bạn các công cụ cần thiết để bạn có thể nắm quyền chủ động trong công việc của mình.
Mang tới cho bạn cơ hội để trau dồi những kỹ năng nghề nghiệp mà bạn hướng tới, từ đó góp phần hiện thực hoá tương lai mà bạn theo đuổi.
Thay đổi sự tham gia của bạn trong nhiều sản phẩm khác nhau tùy theo nhu cầu và khả năng cung ứng của bạn.
Giúp bạn tập trung phát triển điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong công việc.
Tham dự các hội thảo nội bộ mà công ty tổ chức hàng tháng về các lĩnh vực chuyên môn và đời sống.
Tiếp cận với các nguồn thông tin trả phí như tài liệu nghiên cứu, khóa học và sách chuyên ngành.
Quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn: Ăn trưa và ăn nhẹ lành mạnh: Ăn ngon, ăn no mà không lo hại sức khỏe với tủ đồ tại BraveBits. Không chỉ giúp bạn làm việc tốt hơn, đồ ăn tại công ty còn là cơ hội tốt để gắn bó thêm với đồng nghiệp! Kỳ nghỉ trải nghiệm mang đến cho bạn không chỉ niềm vui, thời gian thư giãn mà còn mang đến nhiều trải nghiệm mới, hiểu biết về các quốc gia, địa điểm và nền văn hóa khác nhau giúp bạn mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Tổ chức các hoạt động tích cực, câu lạc bộ thể thao, đọc sách, xem phim,... Khám sức khỏe tổng quát hàng năm tại BV lớn.
Quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn:
Ăn trưa và ăn nhẹ lành mạnh: Ăn ngon, ăn no mà không lo hại sức khỏe với tủ đồ tại BraveBits. Không chỉ giúp bạn làm việc tốt hơn, đồ ăn tại công ty còn là cơ hội tốt để gắn bó thêm với đồng nghiệp! Kỳ nghỉ trải nghiệm mang đến cho bạn không chỉ niềm vui, thời gian thư giãn mà còn mang đến nhiều trải nghiệm mới, hiểu biết về các quốc gia, địa điểm và nền văn hóa khác nhau giúp bạn mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Tổ chức các hoạt động tích cực, câu lạc bộ thể thao, đọc sách, xem phim,... Khám sức khỏe tổng quát hàng năm tại BV lớn.
Ăn trưa và ăn nhẹ lành mạnh: Ăn ngon, ăn no mà không lo hại sức khỏe với tủ đồ tại BraveBits. Không chỉ giúp bạn làm việc tốt hơn, đồ ăn tại công ty còn là cơ hội tốt để gắn bó thêm với đồng nghiệp!
Kỳ nghỉ trải nghiệm mang đến cho bạn không chỉ niềm vui, thời gian thư giãn mà còn mang đến nhiều trải nghiệm mới, hiểu biết về các quốc gia, địa điểm và nền văn hóa khác nhau giúp bạn mở rộng tầm nhìn ra thế giới.
Tổ chức các hoạt động tích cực, câu lạc bộ thể thao, đọc sách, xem phim,...
Khám sức khỏe tổng quát hàng năm tại BV lớn.
Lương và phúc lợi:
Lương khởi điểm: từ 30.000.000VNĐ, thương lượng tuỳ khả năng (xem xét tăng lương 6 tháng 1 lần). Tiền thưởng dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm, sau khi kết thúc thử việc (hiện tại chúng tôi thưởng theo quý). Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm, chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Lương khởi điểm: từ 30.000.000VNĐ, thương lượng tuỳ khả năng (xem xét tăng lương 6 tháng 1 lần).
Tiền thưởng dựa trên đóng góp và kết quả thực tế của sản phẩm, sau khi kết thúc thử việc (hiện tại chúng tôi thưởng theo quý).
Thưởng tháng 13 và các bảo hiểm, chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 08, tầng 2, tòa A2, Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-nhan-su-thu-nhap-tren-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job205287
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Horus Productions
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH Mega D&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Mega D&C
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ ADP LOXSON VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Giải Pháp Và Tích Hợp Hệ Thống Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Bình - BCA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD Navigos Search's Client
25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm