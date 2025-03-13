Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3A, Thanh Xuân Complex, 06 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Cầu nối giữa Công ty và NLĐ để làm hài hòa lợi ích các bên.
Quản lý NLĐ về toàn bộ các vấn đề liên quan: hồ sơ, chế độ lương, nắm bắt tâm lý, đời sống tại Công ty, thưởng/phạt, tranh chấp, BHXH, giải quyết các quan hệ giữa NLĐ với nhà nước...
Kiểm soát, giải quyết, thiết lập toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan Công ty với nhà nước, Công ty với NLĐ.
Đảm bảo tuyển dụng nhân lực cho Công ty thông qua việc lập kế hoạch định biên NS, tuyển dụng và chịu trách nhiệm thực thi kế hoạch.
Hoạch định, quản lý, kiểm soát các chi phí nhân sự liên quan. Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp
Kiểm soát và quản lý tài sản của công ty và đưa ra phương án phù hợp để sử dụng tài sản hợp lý.
Thiết lập + triển khai :sơ đồ, cơ cấu bộ máy Công ty, quy trình làm việc, biểu mẫu, nội quy, quyết định, hợp đồng, KPIs, công lương NLĐ, văn bản HC khác để giúp Công ty vận hành hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Tạo ra môi trường làm việc lý tưởng cho NLĐ và phù hợp với Công ty.
Đào tạo nội bộ cho nhân sự của Công ty các vấn đề như: văn hóa, quy định nội quy công ty, lịch sử công ty, cơ cấu tổ chức, định hướng tương lai, thương hiệu công ty....
Tham mưu cho BLĐ các chính sách pháp luật liên quan lao động, mô hình tổ chức cơ cấu NS phù hợp với tình hình thực tế thị trường.
Phân tích, nhận định biến động NS tác động công ty, báo cáo tình hình nhân sự kịp thời.
Phối hợp với Marketing đẩy mạnh hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển thương hiệu công ty.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Mạnh về xây dựng cơ cấu phòng/ban trong công ty, quy trình làm việc, xây dựng và triển khai KPI.
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực BĐS.
Năng lực cá nhân:

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 15 triệu/tháng + 0,2% tổng doanh thu của Công ty + Thưởng KPI phòng
Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo quy định, thưởng nóng, thưởng vinh danh cuối năm.
Cấp phát VPP, làm vé xe máy tháng, được tài trợ công tác phí nếu có phát sinh.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến làm Giám đốc dự án.
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 (nghỉ chiều Thứ 7 + Chủ nhật, nghỉ lễ theo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hoàng Minh Phú

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 LK11A KĐT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

