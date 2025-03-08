Tuyển Trưởng phòng tài chính Trung Thuy Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 24 USD

* Quản lý tài chính:

- Quản lý nguồn vốn Công ty, xây dựng phương án tài chính cho các dự án bất động sản.

- Quản lý hoạt động đầu tư tài chính Công ty.

- Huy đông vốn cho các dự án: Chuẩn bị nội dung tiếp xúc với các Quỹ đầu tư, định chế Tài chính.

* Giám sát, điều phối thanh khoản và quản trị nguồn vốn tại Công ty:

- Tổng hợp, thu thập, phản ánh đầy đủ, kịp thời chính xác các số liệu về tình hình chi phí sử dụng của các dự án trong Công ty.

- Cân đối và điều tiết nguồn vốn trong nội bộ Công ty nhằm tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn.

- Quản lý dòng tiền ngắn, trung và dài hạn của Công ty đảm bảo thanh khoản, phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh, đầu tư theo từng thời kỳ.

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc ra quyết định về dòng tiền, xây dựng các phương án huy động vốn khả thi, tối ưu hóa chi phí huy động vốn cho Công ty.

- Phân tích và đề xuất các phương án trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng hàng nằm cho cổ đông.