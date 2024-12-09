Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông dưới các dạng voice, video, hình ảnh... để truyền thông trên các kênh nội bộ, mạng xã hội.
Viết bài, đăng tin trên các kênh truyền thông
Hỗ trợ triển khai các chương trình Tuyển dụng nội bộ và Truyền thông nội bộ theo sự phân công của phòng Hành chính nhân sự
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các chuyên ngành Nhân sự, Multimedia hoặc báo chí, kinh tế...
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ: tối thiểu 2.000.000đ/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
