Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông dưới các dạng voice, video, hình ảnh... để truyền thông trên các kênh nội bộ, mạng xã hội.

Viết bài, đăng tin trên các kênh truyền thông

Hỗ trợ triển khai các chương trình Tuyển dụng nội bộ và Truyền thông nội bộ theo sự phân công của phòng Hành chính nhân sự

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các chuyên ngành Nhân sự, Multimedia hoặc báo chí, kinh tế...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn

Khả năng viết tốt là một lợi thế

Sử dụng tốt Excel và PowerPoint

Biết sử dụng PTS, AI, Canva là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: tối thiểu 2.000.000đ/tháng

Được đánh giá nâng cao thu nhập sau 3 tháng nếu đáp ứng yêu cầu

Được kèm cặp, chỉ dẫn tận tình trong công việc để phát triển nghề

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng và cơ sở vật chất hiện đại

