Tuyển Truyền thông nội bộ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các nội dung, kế hoạch, báo cáo, đánh giá các chương trình truyền thông nội bộ, tổ chức triển khai và kiểm soát việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình truyền thông nội bộ; đồng thời thực hiện các công việc vận hành liên quan chức năng nhiệm vụ chính theo đúng quy định/quy trình của ngân hàng:

1. Đề xuát, xây dựng và/hoặc hỗ trợ LĐ Phòng/Ban xây dựng kế hoạch (bao gồm kế hoạch ngân sách) các chương trình truyền thông nội bộ ngắn, trung, dài hạn đảm bảo nhất quán và truyền tải các thông điệp, nội dung truyền thông tới CBNV.

2. Đầu mối tổ chức triển khai các kế hoạch truyền thông nội bộ; Khai thác và sản xuất các nội dung truyền thông và các tài liệu truyền thông multimedia như clip, bản tin radio, bản tin video .... và các tài liệu truyền thông nội bộ khác

3. Phối hợp phát triển, quản trị và duy trì các kênh, công cụ truyền thông nội bộ khác như: Các Bản tin, App, Intranet, Poster, Màn hình chờ...

4. Phối hợp tô chức triển khai các chương trình/kế hoạch/chiến dịch truyền thông nội bộ thông qua các hoạt động sự kiện, thi đua, chia sẻ yêu thương ... ;

5. Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trên toàn hệ thống các nội dung truyền thông nội bộ để đảm bảo đúng định hướng chiến lược và mục tiêu phát triển của Ngân hàng trong từng thời kỳ

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Báo chí/Truyền thông/Đối ngoại/Quan hệ quốc tế/Marketing/Các khối ngành kinh tế/ngôn ngữ....

2. Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tốt

3. Yêu cầu:

- Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể truyền tải đầy đủ, ngắn gọn, súc tích và thuyết phục các thông tin cần trình bày. - Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng giải quyết vấn đề ở mức độ tốt; Các lập luận đưa ra có căn cứ rõ ràng, chắc chắn, quan điểm riêng để thuyết phục; - Kỹ năng làm việc: Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc; nhiệt tình với công việc; - Kỹ năng lập và triển khai Kế hoạch: Có khả năng xây dựng mục tiêu và có Kế hoạch thực hiện rõ ràng các mục tiêu công việc cho bản thân; sắp xếp các công việc theo kế hoạch; - Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ:Có tinh thần chủ động hợp tác và tích cực trong các mối quan hệ; thiết lập và duy trì quan hệ tốt với đồng nghiệp cùng cấp; Nhiệt tình và tích cực trong việc tham gia các hoạt động, chương trình xây dựng môi trường làm việc tích cực - Kỹ năng đào tạo: Có khả năng dẫn giảng, truyền đạt, có thể hấp dẫn người nghe;

- Sử dụng được máy ảnh chuyên nghiệp: để quay chụp sự kiện hoặc clip phục vụ công tác truyền thông

Chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm - Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường - Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc - Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau... - Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care - Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ - Du lịch định kì 2 lần trong năm

2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới - Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo - Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong - Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

