Tuyển Quản lý dự án xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP làm việc tại Cần Thơ thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: KCN VSIP Cần Thơ, Vĩnh Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý công tác an toàn lao động trong quá trình thực hiện dự án. Làm việc với CĐT và các nhà thầu tại dự án về công tác an toàn lao động Phối hợp với các thành viên của đoàn tư vấn giám sát để quản lý tiến độ, thiết kế, điều phối thi công, quản lý chất lượng và an toàn lao động của dự án. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty, trưởng đoàn tư vấn giám sát. Chịu sự quản lý trực tiếp của TV giám sát trưởng tại dự án. Phối hợp với tổ Tư vấn giám sát tại công trường, chịu trách nhiệm với Chủ Đầu Tư và BGĐ Công ty về công tác an toàn lao động trên công trình. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng đảm bảo đáp ứng theo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Xây dựng Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng. Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế kiến nghị BQLDA, Tư vấn thiết kế điều chỉnh. Tổ chức giám sát, có ý kiến đánh giá và đề nghị cải thiện đối với các công tác an toàn lao động của nhà thầu nhằm đạt mục tiêu dự án, đạt yêu cầu về chất lượng, đúng tiến độ, đủ khối lượng, giữ gìn an toàn lao động, an ninh và vệ sinh môi trường. Thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công, nhắc nhỡ, đôn đốc, phát hành chỉ thị công trường và tổ chức cuộc họp với nhà thầu khi cần thiết nếu nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng và an toàn lao động của dự án. Làm việc và báo cáo trực tiếp vơi QLDA của Chủ Đầu Tư tại công trường. Kiểm tra biện pháp thi công và bản vẽ thi công do nhà thầu trình. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên. Bảo quản các tài liệu được thiết lập trong quá trình xây, lắp sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có), biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công để bàn giao cho tổ chức tiếp nhận đưa công trình vào sử dụng và cơ quan lưu trữ quản lý. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến bộ phận Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 27 – 45. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan an toàn lao động- vệ sinh môi trường. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng thì phải đã tham gia trực tiếp vai trò là: giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường từ 3 năm trở lên.(SHE) Nắm rõ luật, quy chuẩn, nghị định, thông tư liên quan đến SHE. Báo cáo công việc đến Chủ đầu tư bằng tiếng Anh. Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 2. Kiểm soát các công tác liên quan SHE trên công trường. Quy trình SHE, đánh giá rủi ro từng nhóm nhóm công việc. Không cần phải có chứng chỉ hành nghề. Chỉ cần có: "Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 2". Phần mền chuyên ngành (CAD, MS project) thì ưu tiên thôi, không bắt buộc Tốt nghiệp kỹ thuật xây dựng hoặc ngành an toàn Báo cáo và đọc, trả lời email bằng Tiếng Anh. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Trung thực, hòa nhã, nhạy bén, chính xác, biết lăng nghe, thận trọng trong công việc. Nắm vững các quy định, quy chuẩn chuyên nghành xây dựng. Giao tiếp, đối thoại tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 16.000.000 – 18.000.000 Thử việc 2 tháng. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7/ tuần Phúc lợi:

Mức lương: 16.000.000 – 18.000.000

Thử việc 2 tháng.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7/ tuần

Phúc lợi:

+ Lương tháng 13, thưởng lễ tết.

+ Khen thưởng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT IMP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.