Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Mức lương
Đến 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Lý Thái Tổ, Hưng Phú, Cái Răng

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Đến 60 Triệu

Tham gia các dự án sử dụng ngôn ngữ lập trình .NET(C#, VB.NET)
Phát triển phần mềm theo tài liệu được cung cấp.
Viết tài liệu kỹ thuật, tài liệu thiết kế hệ thống,...
Báo cáo tiến độ, chủ động đưa phương án xử lý khi gặp vấn đề & báo cáo với quản lý trực tiếp.
Tìm hiểu công nghệ mới để hỗ trợ dự án nếu cần.
Review, support, training dev mới.

Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước chuyên nghành công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3,5 năm kinh nghiệm .NET(C#, VB.NET)
Nắm chắc kiến thức về OOP, cấu trúc dữ liệu & giải thuật
Thành thạo C#, .NET, MVC, Web API, Entity Framework.
Có kiến thức về nguyên tắc lập trình: Repository Pattern, UnitOfWork, DRY, SOLID.
Có kiến thức tốt về HTML, CSS, Javascript/ JQuery/ Bootstrap
Nắm được các kiến thức về callback, promise, async/ await
Có thể làm việc tốt với một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng như: MySQL, SQL Server, Oracle, Sqlite, Mongo, ...
Năng động, sáng tạo, có khả năng tự nghiên cứu. Có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm
Ứng viên định hướng theo kỹ thuật (Tech Lead)
Có kinh nghiệm làm việc với VueJS hoặc framework javascript bất kỳ.
Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ, framework khác như Python, NodeJS, ...
Có kinh nghiệm cài đặt Windows Server, Linux. Có kiến thức về Docker, DevOps
Có kinh nghiệm lead team, mentor
Ứng viên biết tiếng Nhật (có bằng JLPT N3 trở lên).

Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (up to 60tr)
Xét tăng lương 1 lần/năm, mức thu nhập gia tăng theo năng suất và hiệu quả công việc, đóng góp thực tế vào dự án của công ty
Thưởng cuối năm, thưởng sinh nhật và thưởng các ngày lễ khác.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và làm việc với các chuyên gia Nhật Bản (có cơ hội được làm việc onsite tại Nhật)
Được tham gia vào các buổi đào tạo, seminar hàng tháng để nâng cao kỹ năng công việc và cùng nhau chia sẻ: knowledge base, working experience, lessons learned, best practices...
Các chế độ theo quy định của pháp luật và phúc lợi đãi ngộ của công ty: BHXH, hiếu hỉ, ốm đau...
Chế độ lương làm thêm giờ (OT) theo đúng quy định của pháp luật
Được tham gia vào các hoạt động teambuilding, du lịch thường niên, sinh nhật, .
Tham gia vào câu lạc bộ thể thao: cầu lông, bóng đá,...
Được trau dồi và phát triển kỹ năng ngoại ngữ: câu lạc bộ tiếng Nhật miễn phí.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7, CN)
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để phát huy tối đa năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

