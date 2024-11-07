Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế & Phát triển API có khả năng mở rộng: Xây dựng và duy trì các API mạnh mẽ, có khả năng mở rộng và an toàn với NestJS và Node.js, hỗ trợ nhu cầu lưu lượng truy cập cao cho các ứng dụng OTA, thương mại điện tử và công nghệ tài chính.
Triển khai Kiến trúc vi dịch vụ: Thiết kế và phát triển các ứng dụng theo phương pháp vi dịch vụ, tận dụng các cổng API và đảm bảo giao tiếp dịch vụ với dịch vụ liền mạch.
Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống & khả năng mở rộng: Thực hiện thử nghiệm ứng suất và triển khai các chiến lược tối ưu hóa hiệu suất để đảm bảo độ tin cậy và khả năng phản hồi của hệ thống, đặc biệt là khi tải nặng.
Thiết kế theo sự kiện với Kafka: Phát triển và duy trì kiến trúc theo sự kiện với Kafka để xử lý dữ liệu theo thời gian thực và quy trình làm việc không đồng bộ.
Quản lý cơ sở dữ liệu: Tối ưu hóa lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong PostgreSQL và Elasticsearch để hỗ trợ các tập dữ liệu lớn và truy vấn phức tạp cho các ứng dụng hiệu suất cao.
Đảm bảo chất lượng mã và các phương pháp hay nhất: Áp dụng các nguyên tắc SOLID, CQRS và các phương pháp mã hóa tốt nhất, tiến hành đánh giá mã và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn cao về khả năng bảo trì.
Tích hợp API của bên thứ ba: Tích hợp và quản lý hiệu quả các API của bên thứ ba, xử lý luồng dữ liệu không đồng bộ và đảm bảo tính chính xác và bảo mật của dữ liệu.
Triển khai và quản lý quy trình thử nghiệm: Tiến hành thử nghiệm đơn vị, tích hợp và tự động, tập trung vào các bài kiểm tra ứng suất để duy trì tính ổn định của hệ thống.
Hợp tác giữa các nhóm: Làm việc chặt chẽ với các nhà phát triển giao diện người dùng, quản lý sản phẩm và các thành viên nhóm chức năng chéo khác để mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.
Hỗ trợ CI/CD & DevOps Practices: Đóng góp vào các quy trình CI/CD để triển khai và cập nhật suôn sẻ, hỗ trợ trong việc chứa và điều phối để hợp lý hóa quy trình phát triển.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Node.js & NestJS: Kỹ năng vững chắc về Node.js và NestJS để xây dựng các ứng dụng có thể mở rộng, mô-đun.
Microservices & API Gateway: Kinh nghiệm thực tế với kiến trúc microservices và API gateway để định tuyến và bảo mật.
Event-Driven Design & Kafka: Có kỹ năng về kiến trúc theo sự kiện với Kafka để giao tiếp dịch vụ không đồng bộ.
Chuyên môn về cơ sở dữ liệu (PostgreSQL & Elasticsearch): Thành thạo PostgreSQL để xử lý dữ liệu quan hệ và Elasticsearch để tìm kiếm chức năng.
Nguyên tắc SOLID & CQRS: Hiểu biết về các nguyên tắc SOLID và kinh nghiệm triển khai CQRS để có cấu trúc mã hiệu quả.
Tích hợp API & Xử lý không đồng bộ: Kinh nghiệm tích hợp API của bên thứ ba với xử lý không đồng bộ để có hiệu suất tối ưu.
Kiểm tra ứng suất & Tối ưu hóa hiệu suất: Khả năng đã được chứng minh trong việc kiểm tra ứng suất hệ thống, tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo khả năng mở rộng.
Kỹ năng Git & Cộng tác: Thành thạo Git với kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh để cộng tác toàn cầu.
Kiểm soát phiên bản và chất lượng mã: Có năng lực trong quy trình công việc Git, các hoạt động đánh giá mã và quen thuộc với các nguyên tắc tích hợp liên tục/triển khai liên tục (CI/CD).
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt: Khả năng truyền đạt hiệu quả các khái niệm kỹ thuật phức tạp với các nhóm toàn cầu, cả bằng văn bản và lời nói.
Kỹ năng nên có:

Tại CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu suất và đánh giá lương hàng năm.
Bảo hiểm y tế và phúc lợi chăm sóc sức khỏe.
Văn phòng được trang bị đầy đủ với quầy ăn nhẹ và phòng ngủ trưa cho nhân viên.
Phát triển chuyên môn thông qua các khóa đào tạo và chứng chỉ.
Các hoạt động xây dựng nhóm như các chuyến đi công ty và giờ vui vẻ.
Tiệc sinh nhật và lễ kỷ niệm để ghi nhận các cột mốc cá nhân.
Làm việc với các công nghệ mới nhất trong các dự án sáng tạo trong môi trường năng động.
Hỗ trợ phí đỗ xe và chi phí đi lại cho các mục đích liên quan đến công việc.
Một nơi làm việc hợp tác và hòa nhập với nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C

CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38/23 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

