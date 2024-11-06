Tuyển Điện/Tự động hoá BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Điện/Tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch và thực hiện công việc sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng điện, nước, cơ sở hạ tầng đảm bảo hoạt động liên tục.

- Quản lý, vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trực thuộc tổ bảo trì quản lý nhằm đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt đúng theo thiết kế, hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Tuân thủ và thực hiện nghiêm các chính sách, các quy phạm an toàn lao động, quy phạm an toàn sử dụng máy móc thiết bị, luật phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với nhân viên các bộ phận khác khắc phuc các sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.

- Theo dõi, ghi đầy đủ và chính xác các số liệu theo quy định của bệnh viện.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Bảo trì.

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Dưới 45 tuổi

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Cơ điện tử, Điện Công nghiệp, Điện lạnh hoặc các ngành khác có liên quan đến Cơ Điện.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các hệ thống y tế, các bệnh viện.

- Kỹ năng:

+ Chịu khó, ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao.

+ Trung trực và có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

+ Có khả năng sử dụng tin học văn phòng.

+ Biết tiếng Anh giao tiếp cơ bản là một lợi thế.

- Có khả năng đi trực đêm khi được yêu cầu.

- Mong muốn gắn bó, góp phần vào sự phát triển của Bệnh viện S.I.S Cần Thơ.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế;

- Lãnh đạo tạo điều kiện phát triển, được gửi đi học chuyên khoa có liên quan tại các bệnh viện lớn trong nước và đào tạo tại nước ngoài;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao cùng với các trang thiết bị hiện đại;

- Bảo hiểm theo Luật lao động, bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, ưu đãi khám chữa bệnh cho người thân;

- Được khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện S.I.S;

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết;

- Xem xét tăng lương định kỳ;

- Được tham gia các hoạt động du lịch hằng năm (trong và ngoài nước), các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho cán bộ, nhân viên bệnh viện;

- Hỗ trợ ăn trưa tại bệnh viện, gửi xe miễn phí;

- Hưởng chế độ sinh nhật nhân viên, hưởng chế độ hiếu hỷ, ...

- Các chương trình quà tặng nhân ngày phụ nữ 8/3, 20/10;

- Chương trình chăm lo cho con của cán bộ nhân viên bệnh viện như tổ chức chương trình vui chơi/quà tặng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu;

- Thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Bệnh viện;

- Và các chế độ khác theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.