Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: SH4 Times Garden, Đường 25 tháng 4, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng. Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp. . Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học công nghệ dành cho trẻ em của Công ty. Chăm sóc và tư vấn tái tục cho các phụ huynh đang sử dụng dịch vụ. Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo nhằm giới thiệu khóa học cho phụ huynh mới và chăm sóc phụ huynh/ học viên đang học Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo. Thời gian làm việc: 44h/tuần. Nghỉ thứ 2 và sáng thứ 3. Làm việc từ chiều thứ 3 - Chủ nhật, Ca linh hoạt ( 09h - 18h và 13h - 21h, không bắt buộc làm ca tối)

Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.

Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp. .

Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học công nghệ dành cho trẻ em của Công ty.

Chăm sóc và tư vấn tái tục cho các phụ huynh đang sử dụng dịch vụ.

Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo nhằm giới thiệu khóa học cho phụ huynh mới và chăm sóc phụ huynh/ học viên đang học

Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Thời gian làm việc: 44h/tuần. Nghỉ thứ 2 và sáng thứ 3. Làm việc từ chiều thứ 3 - Chủ nhật, Ca linh hoạt ( 09h - 18h và 13h - 21h, không bắt buộc làm ca tối)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc tại vị trí tương đương Đã có kinh nghiệm làm Bán hàng/Tư vấn/CSKH tại các trung tâm Tin học/Toán học/Tiếng Anh/Công nghệ... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế. Giọng nói chuẩn. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc (Best sellers, nhân viên xuất sắc nhất tháng/quý/năm...) Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales... Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định. Có laptop cá nhân và chấp nhận làm việc cuối tuần.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc tại vị trí tương đương

Đã có kinh nghiệm làm Bán hàng/Tư vấn/CSKH tại các trung tâm Tin học/Toán học/Tiếng Anh/Công nghệ... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

Giọng nói chuẩn. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc (Best sellers, nhân viên xuất sắc nhất tháng/quý/năm...)

Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...Chịu được áp lực về mặt doanh thu, telesales...

Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.

Có laptop cá nhân và chấp nhận làm việc cuối tuần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc cùng đội ngũ số 1 Việt Nam trong mảng STEAM cho K12: nhân sự tại TEKY là những người đang tạo và dẫn dắt xu hướng STEAM cho K12 ở Việt Nan Thu nhập cạnh tranh: lương, thưởng theo kết quả công việc, có cơ hội ESOP Lương cứng 15.000.000đ – 20.000.000đ/tháng + Phụ cấp năng lực theo thứ hạng K (4.000.000đ – 15.000.000đ/tháng) + Thưởng tháng/quý + Thưởng thành tích kinh doanh. Thu nhập lên tới 40.000.000đ/tháng +++ Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 theo quy định và kết quả kinh doanh của công ty Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại TEKY Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định hiện hành. Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản ... Được đào tạo bài bản về quản trị kinh doanh, mô hình chuỗi và các ứng dụng công nghệ quản trị. Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.

Được làm việc cùng đội ngũ số 1 Việt Nam trong mảng STEAM cho K12: nhân sự tại TEKY là những người đang tạo và dẫn dắt xu hướng STEAM cho K12 ở Việt Nan

Thu nhập cạnh tranh: lương, thưởng theo kết quả công việc, có cơ hội ESOP

Lương cứng 15.000.000đ – 20.000.000đ/tháng + Phụ cấp năng lực theo thứ hạng K (4.000.000đ – 15.000.000đ/tháng) + Thưởng tháng/quý + Thưởng thành tích kinh doanh. Thu nhập lên tới 40.000.000đ/tháng +++

Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 theo quy định và kết quả kinh doanh của công ty

Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại TEKY

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản ...

Được đào tạo bài bản về quản trị kinh doanh, mô hình chuỗi và các ứng dụng công nghệ quản trị.

Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin