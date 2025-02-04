Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kỹ thuật

Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Số 264 Trần Khánh Dư, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Đo đạc, khảo sát hiện trạng,
Sử dụng Sketchup (ABF) triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công phục vụ công tác sản xuất đồ gỗ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế,...)
Tính toán, bóc tách khối lượng vật tư
Sắp xếp, tổ chức thi công theo yêu cầu , tiêu chuẩn kỹ thuật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo SketchUp, biết sử dụng ABF và làm file cắt CNC thành thạo
Có kinh nghiệm triển khai bản vẽ thi công nội thất .
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm - Năng động, sáng tạo, nhiệt huyết

Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Xét tăng lương hàng năm tương xứng với đóng góp của cá nhân
Chế độ phúc lợi theo quy định công ty
Chế độ nghỉ ngày lễ, tết và du lịch hàng năm đầy đủ theo lịch Công ty và Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Ngõ 11 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

