Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Số 264 Trần Khánh Dư, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Đo đạc, khảo sát hiện trạng,

Sử dụng Sketchup (ABF) triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công phục vụ công tác sản xuất đồ gỗ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế,...)

Tính toán, bóc tách khối lượng vật tư

Sắp xếp, tổ chức thi công theo yêu cầu , tiêu chuẩn kỹ thuật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo SketchUp, biết sử dụng ABF và làm file cắt CNC thành thạo

Có kinh nghiệm triển khai bản vẽ thi công nội thất .

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm - Năng động, sáng tạo, nhiệt huyết

Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Xét tăng lương hàng năm tương xứng với đóng góp của cá nhân

Chế độ phúc lợi theo quy định công ty

Chế độ nghỉ ngày lễ, tết và du lịch hàng năm đầy đủ theo lịch Công ty và Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP thiết kế xây dựng Đất Mỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin