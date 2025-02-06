Tuyển Sales Engineer Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Sales Engineer Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: TP Uông Bí, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý các dự án điện: Trạm biến áp, trạm phân phối, tự động hoá nhà máy công nghiệp...
Tiếp nhận thông tin kiểm tra bản vẽ, spec, hồ sơ liên quan;
Khảo sát, trao đổi với đối tác để chốt spec, phương án kỹ thuật, biện pháp thi công cơ sở;
Bóc tách khối lượng chi tiết, hoàn thiện BOQ;
Thiết kế bản vẽ thi công chi tiết, bóc tách khối lượng vật tư đặt hàng;
Phối hợp hiện trường dự án bổ sung các phát sinh, thay đổi cập nhật lại bản vẽ thi công;
Hoàn thiện bản vẽ, bóc khối lượng hoàn công;
Nghiệm thu, quyết toán dự án;
Sắp xếp thầu phụ thi công theo tiến độ, báo cáo tiến độ.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Tự động hóa, Điện công nghiệp,...;
Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên đã kinh qua các công việc tương tự trong mô tả;
Có khả năng làm việc độc lập, đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;
Có khả năng quản lý đội nhóm tốt;
Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc.

Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12M - 20M đồng/tháng
Có cơ hội thăng tiến;
Có cơ hội làm việc với CĐT lớn và thầu phụ;
Quản lý các nhóm làm việc, làm việc chủ động, độc lập;
Lương thỏa thuận theo năng lực;
Ăn trưa tại Công ty (công ty thuê người nấu ăn, thực phẩm sạch. Nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, vệ sinh);
Hỗ trợ Công tác phí khi đi công tác: 250.000/ngày đêm;
Phụ cấp xăng xe đi lại giữa nhà và công ty, phụ cấp điện thoại;
Thưởng các dịp lễ, thưởng tết: 30/4 – 1/5, sinh nhật Công ty, 2/9...;
Thưởng cuối năm: tháng lương thứ 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh;
Tham quan, nghỉ mát: 3 – 4 lần/năm;
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật;
Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện dùng cho việc khám và điều trị bệnh tại các bệnh viên tư, bệnh viện quốc tế;
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Ngày hội gia đình, Year end party, Du xuân, Du lịch, Trung thu, Tiệc các ngày lễ 20/10, 08/03, và hàng loạt các sự kiện diễn ra đều đặn hàng tháng, hàng năm;
Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân: đào tạo nội bộ hàng tuần và các khóa học bên ngoài;
Đồng nghiệp, cấp trên thân thiện, hòa đồng, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bateco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bateco Việt Nam

Công ty cổ phần Bateco Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B44, Khu Đấu Giá 3 Ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

