Tuyển Sales Engineer Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: TP Uông Bí, Huyện Quảng Ninh

Quản lý các dự án điện: Trạm biến áp, trạm phân phối, tự động hoá nhà máy công nghiệp...

Tiếp nhận thông tin kiểm tra bản vẽ, spec, hồ sơ liên quan;

Khảo sát, trao đổi với đối tác để chốt spec, phương án kỹ thuật, biện pháp thi công cơ sở;

Bóc tách khối lượng chi tiết, hoàn thiện BOQ;

Thiết kế bản vẽ thi công chi tiết, bóc tách khối lượng vật tư đặt hàng;

Phối hợp hiện trường dự án bổ sung các phát sinh, thay đổi cập nhật lại bản vẽ thi công;

Hoàn thiện bản vẽ, bóc khối lượng hoàn công;

Nghiệm thu, quyết toán dự án;

Sắp xếp thầu phụ thi công theo tiến độ, báo cáo tiến độ.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Tự động hóa, Điện công nghiệp,...;

Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên đã kinh qua các công việc tương tự trong mô tả;

Có khả năng làm việc độc lập, đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

Có khả năng quản lý đội nhóm tốt;

Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc.

Lương cứng: 12M - 20M đồng/tháng

Có cơ hội thăng tiến;

Có cơ hội làm việc với CĐT lớn và thầu phụ;

Quản lý các nhóm làm việc, làm việc chủ động, độc lập;

Lương thỏa thuận theo năng lực;

Ăn trưa tại Công ty (công ty thuê người nấu ăn, thực phẩm sạch. Nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, vệ sinh);

Hỗ trợ Công tác phí khi đi công tác: 250.000/ngày đêm;

Phụ cấp xăng xe đi lại giữa nhà và công ty, phụ cấp điện thoại;

Thưởng các dịp lễ, thưởng tết: 30/4 – 1/5, sinh nhật Công ty, 2/9...;

Thưởng cuối năm: tháng lương thứ 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh;

Tham quan, nghỉ mát: 3 – 4 lần/năm;

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật;

Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện dùng cho việc khám và điều trị bệnh tại các bệnh viên tư, bệnh viện quốc tế;

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Ngày hội gia đình, Year end party, Du xuân, Du lịch, Trung thu, Tiệc các ngày lễ 20/10, 08/03, và hàng loạt các sự kiện diễn ra đều đặn hàng tháng, hàng năm;

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân: đào tạo nội bộ hàng tuần và các khóa học bên ngoài;

Đồng nghiệp, cấp trên thân thiện, hòa đồng, đoàn kết.

