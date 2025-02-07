Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn BRG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động và kết quả công việc của Phòng Tài chính Kế toán Công ty thành viên, tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty/Chủ sở hữu, thực hiện các nhiệm vụ sau:

Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn;

Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu - chỉ của Công ty thành viên đảm bảo theo đúng phương án, kế hoạch, quy định nội bộ và quy định hiện hành;

- Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động thường xuyên, kiểm soát định mức tiêu hao sản xuất - dịch vụ, chi phí đầu tư, mua sắm tài sản - dịch vụ đầu vào, chi phí đầu tư XDCB đảm bảo chặt chẽ, hiệu

qua;

Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý/quản trị của Công ty thành viên, gồm: + Duyệt hóa đơn, thu tiền khi bán xe, dịch vụ xưởng.

+ Kiểm tra, duyệt đề chứng từ đề nghị xuất và đề nghị thanh toán.

+ Kiểm tra bảng tính khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phi từng hoạt động bán xe, dịch vụ xưởng.

+ Lập báo cáo doanh thu - giá vốn xưởng định kỳ.

+ Đăng ký chương trình khuyến mãi với Sở Công ty thương.

Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng - quý - năm; lập Báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng; lập Báo cáo kinh doanh, báo cáo quản trị tổng hợp định kỳ theo yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sổ sách kế toán của Công ty có hệ thống, tuân thủ theo quy định.

2. Phối hợp với Phòng/Ban nghiệp vụ CTTV để thực hiện quy trình vận hành tại CTTV theo phạm vi chuyên môn tài chính, kế toán.

3. Đào tạo, phát triển đội ngũ, đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của CBNV được phân công quản lý;

4. Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo Công ty/Chủ sở hữu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán Kiểm toán hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các mô hình tập đoàn

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Thương mại, Ô tô xe máy, Dịch vụ,...

- Kinh nghiệm quyết toán Thuế

- Kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, xử lý tình huống

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe, thưởng Lễ tết, hiếu hỉ...

Môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, thân thiện

Được đào tạo chuyên môn

Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết

Khám sức khỏe định kỳ

