Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Công ty Fukuda.AI, tổ 3 khu phố An Phú, phường An Tịnh, Trảng Bàng - Miền Nam

Tham gia làm việc trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm. Nhận tài liệu từ PO, BA và thực hiện Prototyping, wireframing và lên thiết kế giao diện người dùng.

Phối hợp chặt chẽ cùng các team (BA, Dev, QA...) để đảm bảo đầu ra của dự án.

Tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống thiết kế. Trao đổi ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua sitemaps, wireframes, flowcharts, prototypes....

Làm việc sát sao với team dự án và luôn có định hướng rõ ràng cho sản phẩm công nghệ. Lắng nghe phản hồi, nghiên cứu cập nhật các xu hướng thiết kế.

Có hiểu biết về các khái niệm User flow, Task Flow, User Story, User Scenario....

Sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm liên quan để làm việc: Wireframe, Prototype, Figma,... hoặc các phần mềm tương đương.

Có kiến thức kỹ thuật và các công nghệ nền tảng: Kiến trúc cơ bản ứng dụng Mobile, Ứng dụng Web & Các công nghệ đang được sử dụng.

Luôn luôn cập nhật xu hướng thiết kế UI/UX mới trên các nền tảng khác nhau.

Khả năng teamwork tốt.

Thành thạo các công cụ thiết kế như Figma và các công cụ hỗ trợ khác như: Photoshop, Illustrator, After Effect...

Hồ sơ ứng tuyển cần: Portfolio và các dự án đã từng tham gia thiết kế.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm lập trình FE: vuejs, reactjs, html, tailwind, typescript,...

Được đào tạo trước khi tham gia dự án, đào tạo trong quá trình thực hiện dự án.

Tham gia BHXH, BHYT và chế độ phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và quy chế Công ty.

Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội trở thành nhân tố quan trọng và chủ chốt của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty: thưởng lễ tết, nghỉ mát hàng năm.

Địa điểm làm việc: Trảng Bàng, Tây Ninh.

