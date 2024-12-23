Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Phân tích, thiết kế UX, mockup wireframes, prototype cho các dự án web, mobile.

Đưa ra ý tưởng, phối hợp với các team phát triển sản phẩm để tối ưu trải nghiệm người dùng cho các sản phẩm đã, đang và sẽ triển khai dựa trên các nguyên tắc thiết kế sản phẩm.

Thời gian làm việc: 9h00 – 18h30, từ Thứ 2 – Thứ 6.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học đúng chuyên ngành CNTT, Thiết kế...

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thiết kế UX ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm các dự án lớn là một lợi thế.

Có kinh nghiệm từng tham gia xây dựng UX cho sản phẩm.

Có logic và xây dựng Flow tốt.

Có kĩ năng sử dụng các công cụ phần mềm liên quan tới Wireframe, Prototype (Sketch App).

Biết và sử dụng thành thạo Design system

Thành thạo công cụ Figma

Có khả năng tự research để hoàn thành công việc

Thành thạo các kỹ năng thực hiện các Survey, Interviews người dùng

Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp nghiên cứu người dùng: user interview, user surveys, A/B testing

Am hiểu kiến thức về phân tích dữ liệu

Thường xuyên, chủ động cập nhật các xu hướng thiết kế mới.

Sáng tạo, đổi mới, có khiếu thẩm mĩ tốt.

Kỹ năng làm việc tốt trong nội bộ tram và stackholder

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: Up to 25M Gross, thỏa thuận phù hợp theo năng lực.

Package 13 tháng lương + thưởng Lễ, tết, tặng quà sinh nhật cho nhân viên.

Được kí hợp đồng chính thức ngay khi nhận offer, nhận full lương và được đóng bảo hiểm từ tháng đầu tiên đi làm (Không cần thử việc).

Review lương hàng năm dựa trên kết quả, hiệu suất công việc.

Thưởng theo kết quả kinh doanh của dự án

Bảo hiểm sức khỏe “NMS care”: Chính Sách Bảo Hiểm Bảo Việt dành riêng cho nhân viên khi đi khám nội trú.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty

Nghỉ mát, du xuân, du lịch, teambuilding do công ty tổ chức hàng năm

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển.

Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Được làm việc với dự án lớn, công nghệ mới cùng đối tác hàng đầu tại Việt Nam

Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp

Môi trường làm việc cởi mở năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng.

Trang phục thoải mái, free style.

Tham gia các hoạt động event sôi động, câu lạc bộ thể thao (Cầu lông, Bóng đá), văn nghệ...

Đồng nghiệp Nice, siêu vui tính, siêu nhiệt tình.

Hưởng đầy đủ 12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của nhà nước.

Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

