Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Unity Developer

Phát triển Mobile Game trên nền tảng Unity

Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: Animation, UI/UX, Effect...

Tham gia maintain các game đang được phát hành hoặc prototype các ý tưởng game mới

Yêu Cầu Công Việc

Yêu thích làm game

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

Có khả năng làm việc với mọi khía cạnh trong phát triển ứng dụng bao gồm UI, animation...

Có tư duy logic tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao

Kiến thức vững chắc về công cụ Unity3D và phát triển C#

Hiểu biết tốt về OOP và design patterns

Quyền lợi

Quyền lợi chung

Lương tháng 14-16 tháng/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ.

Hỗ trợ ăn trưa cho nhân viên

Hỗ trợ mua nhà không lãi suất tối đa 500M (chi trả trong 2,5 năm)

Được tham gia BHXH, gói bảo hiểm đặc biệt của Bảo Việt

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 và CN

Phúc lợi và phụ cấp khác

Tea break vào các buổi chiều.

Du lịch và team building 04 lần/năm.

Tham gia đào tạo tiếng Anh và các kỹ năng mềm

Cơ hội phát triển:

Làm việc trong môi trường Product cùng các chuyên gia trong và ngoài nước

Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới thông qua các buổi training hoặc các cuộc thi nội bộ và có phần thưởng cho các cuộc thi này

Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...).

Chăm sóc sức khỏe:

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày

Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị “awesome” cho công ty & cho thế giới

Tiện ích phong phú

Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty

Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty.

Hoạt động đa dạng

CLB văn hóa: Cờ vua, Cờ tướng, Game (AOE, LOL, DOTA2, PES, etc.)...

CLB thể thao: Đá bóng, Cầu lông, Bơi,...

Cách Thức Ứng Tuyển

