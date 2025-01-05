Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển Mobile Game trên nền tảng Unity
Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: Animation, UI/UX, Effect...
Tham gia maintain các game đang được phát hành hoặc prototype các ý tưởng game mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích làm game
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
Có khả năng làm việc với mọi khía cạnh trong phát triển ứng dụng bao gồm UI, animation...
Có tư duy logic tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao
Kiến thức vững chắc về công cụ Unity3D và phát triển C#
Hiểu biết tốt về OOP và design patterns
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi chung
Lương tháng 14-16 tháng/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ.
Hỗ trợ ăn trưa cho nhân viên
Hỗ trợ mua nhà không lãi suất tối đa 500M (chi trả trong 2,5 năm)
Được tham gia BHXH, gói bảo hiểm đặc biệt của Bảo Việt
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 và CN
Phúc lợi và phụ cấp khác
Tea break vào các buổi chiều.
Du lịch và team building 04 lần/năm.
Tham gia đào tạo tiếng Anh và các kỹ năng mềm
Cơ hội phát triển:
Làm việc trong môi trường Product cùng các chuyên gia trong và ngoài nước
Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới thông qua các buổi training hoặc các cuộc thi nội bộ và có phần thưởng cho các cuộc thi này
Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...).
Chăm sóc sức khỏe:
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày
Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị “awesome” cho công ty & cho thế giới
Tiện ích phong phú
Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty
Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty
Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty.
Hoạt động đa dạng
CLB văn hóa: Cờ vua, Cờ tướng, Game (AOE, LOL, DOTA2, PES, etc.)...
CLB thể thao: Đá bóng, Cầu lông, Bơi,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
