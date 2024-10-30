Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Panthera làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Panthera
Ngày đăng tuyển: 30/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Panthera

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại Công ty Cổ phần Panthera

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Panthera Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Panthera

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Panthera

Công ty Cổ phần Panthera

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

