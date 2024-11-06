Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7 Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương Đến 1 USD

Xây dựng và phát triển các dự án Game mobile trên nền tảng Unity cho Android và iOS.
Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng của game.
Xây dựng và triển khai kiến trúc hệ thống game (game architecture design).
Sửa lỗi, cải thiện tính năng, và tối ưu hiệu suất game.
Tích hợp các plugin bên thứ 3.
Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm.
Tham gia quá trình xây dựng team dev; chia sẻ và phát triển chuyên môn dev của công ty.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 04 năm trở lên với Unity Dev
Đã có kinh nghiệm phát triển game Casual, Puzzle, Hybrid (kết hợp simulator, management...)
Có game phát hành trên chợ.
Nắm vững cấu trúc dữ liệu và thuật toán; tư duy logic tốt.
Khả năng tư duy, sáng tạo tốt.
Có trách nhiệm cao trong công việc, thái độ cầu tiến và ham học hỏi công nghệ mới.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm; có kỹ năng quản lý thời gian.
Biết sử dụng Source Control (git/svn).
Lợi thế nếu:
Yêu thích làm game, có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh là kmột lợi thế.
Có hiểu biết về UI Canvas, Unity Physics 2D, Unity Physics 3D, Custom Inspector, Scriptable Object, Data Serialization, Particle System, Profiler.
Có hiểu biết về Shader, Texture, Mesh, Animation Asset
Có kinh nghiệm xử lí các lỗi liên quan đến tích hợp plugin bên thứ 3.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng up to $1500.
Thưởng % theo từng dự án, review tăng lương 6 tháng 1 lần.
Thưởng linh hoạt & hấp dẫn: Thưởng nóng + Thưởng kinh doanh theo % lợi nhuận toàn đội và toàn công ty + Thưởng tháng 13.
Phụ cấp ăn trưa riêng biệt, lên tới 1 triệu/tháng.
Máy cấu hình cao + 2 màn hình.
Văn phòng mới, rộng 2000m2, cực kỳ hiện đại, đầy đủ tính năng. Không gian xanh mát, tạo nhiều cảm hứng sáng tạo. Trang thiết bị chuyên nghiệp đầy đủ, phục vụ nhu cầu của công việc.
Sếp trực tiếp vô cùng cởi mở, luôn lắng nghe mọi ý kiến của nhân viên. Đồng nghiệp trẻ, thân thiện và xây dựng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa.
Cà phê, trà và pantry miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần
Chúng tôi có rất nhiều câu lạc bộ nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, Cầu lông, Billiards,...
Thời gian làm việc: Thứ Hai - thứ Sáu, từ 8h30-12h, 13h30-17h30. Nghỉ trưa 1h30p.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

