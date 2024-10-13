Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH EYESTORM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Lập trình Game Mid-core nền tảng console, pc bằng phần mềm Unity. Làm việc nhóm và phối hợp các thành viên để thực hiện hóa thiết kế. Xây dựng và phát triển kiến trúc, hệ thống Game. Tối ưu hóa Game. Đề xuất, sáng tạo, lên ý tưởng và giải pháp cho trò chơi. Phân tích và bảo vệ ý tưởng. Phân tích và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong các trò chơi. Trao đổi, chia sẻ các trải nghiệm về các trò chơi khác nhau.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm Unity Dev trên 3 năm. Thành thạo các công cụ của Unity và ngôn ngữ lập trình C#. Thành thạo các tính năng: Renderer, Physic, Ui, Animation, Particles,... Hiểu biết về DLC, Multithreading, Rendering Hiểu biết về tối ưu hóa, cải thiện hiệu suất game. Tư duy toán học, hình học và logic. Kĩ năng tiếng Anh chuyên ngành. Kĩ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành. Đam mê lập trình game. Mong muốn tối ưu hóa chất lượng, hoàn thiện game cũng như tối ưu hóa quy trình làm việc. Có trách nhiệm cao trong công việc, thái độ cầu tiến và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương có thể thỏa thuận theo năng lực, thu nhập không giới hạn đánh giá theo sự đóng góp và khả năng phát triển của bản thân và review lương 2 lần trong năm Làm việc với đội ngũ phát triển game giàu kinh nghiệm, hầu hết các thành viên đều có 5 tới 10 năm kinh nghiệm trong Game industry. Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ thiết bị làm việc, bữa ăn xế chiều, .. Tham gia quá trình xây dựng team Dev, chia sẻ và phát triển chuyên môn Dev. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và có khả năng phát triển vượt bậc. Chế độ: Du lịch, Team building và trợ cấp ăn trưa, xăng xe... Thời gian làm việc: 8h30 đến 18h từ T2-T6 trong tuần, nghỉ T7 & CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EYESTORM

