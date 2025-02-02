Tuyển Unity Developer CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 176 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tham gia vào quá trình phát triển các tựa game mobile thuộc thể loại Hybrid Core và Casual trên nền tảng Unity cho Android và iOS.
Thực hiện lập trình các tính năng, cơ chế gameplay, giao diện người dùng và tích hợp các SDK, plugin cần thiết cho game
Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để sửa lỗi, cải thiện tính năng và tối ưu hiệu suất.
Xây dựng và triển khai kiến trúc hệ thống game (game architecture design)
Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm.
Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của game.
Nghiên cứu, cập nhật các game và các xu hướng mới trên thị trường.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 - 3 năm kinh nghiệm phát triển các dòng game Hybrid Core / Casual.
Thành thạo Unity, C# và design pattern.
Thành thạo lập trình hướng đối tượng và các thuật toán cơ bản.
Có khả năng tối ưu hóa hiệu suất game trên thiết bị di động.
Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc.

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13 - 18 triệu NET
Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty. Thưởng theo doanh thu, tháng lương 13.
Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, ...
Tham gia nhiều hoạt động văn hoá gắn kết của công ty: Party, teambuilding ...
Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và nhiều cơ hội thăng tiến.
Thời gian làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6: Từ 9h00 – 18h30
Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 176 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

