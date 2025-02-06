Tuyển Unity Developer Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa New Skyline Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Xây dựng và phát triển các dự án Game mobile trên nền tảng Unity;

Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu hoá sản phẩm;

Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất trò chơi;

Một số công việc khác theo sự phân công của quản lý;

Dòng game: Puzzle, Casual,...

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với Unity từ 1 năm trở lên;

Có tư duy tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và đam mê với Game;

Đã từng phát triển và có Game phát hành trên Google Play hoặc AppStore;

Có kiến thức tốt về OOP, Design Patterns;

Làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;

Cởi mở, sẵn sàng học tập, chia sẻ công nghệ mới;

Khuyến khích tìm tòi các công nghệ mới, tối ưu công việc và hiệu năng sản phẩm.

Tại Super Game Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Up to 20.000.000Đ;

Up to 20.000.000Đ

Được tham gia các buổi review code hàng tháng với Expert Dev

Được training bởi các Senior Dev & Expert Dev dày dặn kinh nghiệm (6 - 10 năm kinh nghiệm);

Phụ cấp ăn trưa, thưởng chuyên cần, phụ cấp gửi xe đầy đủ;

Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng dự án, thưởng lễ Tết...;

Hưởng các quyền lợi sinh nhật, nghỉ phép hàng năm;

Chế độ BHXH đầy đủ;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Trà, cafe miễn phí;

Được tham gia Teambuilding/Du lịch hàng năm và nhiều hoạt động khác;

Được làm việc trong môi trường công ty công nghệ năng động, trẻ trung và luôn luôn cải tiến, học hỏi, chia sẻ những cái mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Super Game

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin