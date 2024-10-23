Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Nine, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Unity Developer

- Tham gia phát triển các dự án Game trên nền tảng Unity

- Phối hợp, trao đổi với các thành viên trong team để xây dựng, hoàn thiện và tối ưu game

- Đóng góp ý tưởng, nội dung nâng cao chất lượng sản phẩm

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể nếu CV đạt yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm với Unity;

- Làm việc thành thạo với Unity, Tư duy lập trình tốt

- Nghiêm túc, nhiệt tình trong công việc, có đam mê với Game

- Có kỹ năng lên plan phát triển Game, có thể làm việc dưới áp lực cao

- Có khả năng làm việc tốt trong môi trường Teamwork cũng như làm việc độc lập

Quyền Lợi

- Lương: 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng

- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại - Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày; - Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người; - Thưởng các ngày nghỉ lễ. thưởng lương tháng 13; thưởng tết (2-5 tháng lương); - Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/ lần - Review lương 2 lần/năm; - Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn; - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động; - Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí; - Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng; - Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần. - Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà,mua xe, thẻ tập gym, yoga

Cách Thức Ứng Tuyển

