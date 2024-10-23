Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa The Nine, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

- Tham gia phát triển các dự án Game trên nền tảng Unity
- Phối hợp, trao đổi với các thành viên trong team để xây dựng, hoàn thiện và tối ưu game
- Đóng góp ý tưởng, nội dung nâng cao chất lượng sản phẩm
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể nếu CV đạt yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm với Unity;
- Làm việc thành thạo với Unity, Tư duy lập trình tốt
- Nghiêm túc, nhiệt tình trong công việc, có đam mê với Game
- Có kỹ năng lên plan phát triển Game, có thể làm việc dưới áp lực cao
- Có khả năng làm việc tốt trong môi trường Teamwork cũng như làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng
- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại - Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày; - Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người; - Thưởng các ngày nghỉ lễ. thưởng lương tháng 13; thưởng tết (2-5 tháng lương); - Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/ lần - Review lương 2 lần/năm; - Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn; - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động; - Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí; - Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng; - Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần. - Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà,mua xe, thẻ tập gym, yoga

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

