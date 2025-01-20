Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B2 SkyCentral, 176 Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng và phát triển các dự án Game mobile trên nền tảng Unity cho Android và iOS.

Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất trò chơi

Xây dựng và triển khai kiến trúc hệ thống game (game architecture design)

Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm

Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của game

Tham gia quá trình xây dựng team dev; chia sẻ và phát triển chuyên môn dev của công ty.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm phát triển game ở vị trí Unity Developer.

Thành thạo Unity, C# và design pattern

Thành thạo lập trình hướng đối tượng và các thuật toán cơ bản.

Có kiến thức tốt về OOP, xử lý tốt conflict plugins, build multiple platform, Optimize performance, build size,...

Đã có ít nhất 1 sản phẩm game lên store. Vui lòng đính kèm link sản phẩm trong CV.

Vui lòng đính kèm link sản phẩm trong CV.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Yêu thích chơi game và làm game.

Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : lương cứng upto 30M/tháng + thưởng KPI

lương cứng upto 30M/tháng + thưởng KPI

Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án.

Xét tăng lương 2 lần/năm

Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.

Cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.

Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty...

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin