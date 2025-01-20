Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Unity Developer

CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B2 SkyCentral, 176 Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Unity Developer

Xây dựng và phát triển các dự án Game mobile trên nền tảng Unity cho Android và iOS.
Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất trò chơi
Xây dựng và triển khai kiến trúc hệ thống game (game architecture design)
Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm
Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của game
Tham gia quá trình xây dựng team dev; chia sẻ và phát triển chuyên môn dev của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm phát triển game ở vị trí Unity Developer.
Thành thạo Unity, C# và design pattern
Thành thạo lập trình hướng đối tượng và các thuật toán cơ bản.
Có kiến thức tốt về OOP, xử lý tốt conflict plugins, build multiple platform, Optimize performance, build size,...
Đã có ít nhất 1 sản phẩm game lên store. Vui lòng đính kèm link sản phẩm trong CV.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Yêu thích chơi game và làm game.

Quyền Lợi

Mức lương : lương cứng upto 30M/tháng + thưởng KPI
Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả của dự án.
Xét tăng lương 2 lần/năm
Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện.
Cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
Du lịch mỗi năm 2 lần, tham gia teambuilding & các event của công ty...
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và của công ty
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa B, tòa nhà Sky Central, Số 176 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

