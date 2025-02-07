Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 53 ngõ 155 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Phát triển Game Online realtime 2D MMORPG và các dự án mới của Sabo Game.

Chịu trách nhiệm về source code, git.

Chịu trách nhiệm về sản phẩm bao gồm: Deadline, công việc, chất lượng, lỗi, tính năng, độ ổn định...

Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 06 tháng - 01 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.

Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, đảm bảo công việc đúng deadline.

Có kiến thức cơ bản về OOP, Design Patterns, SOLID.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các dự án Unity, mid core, hard core.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ (Deal lương trực tiếp tại buổi phỏng vấn theo năng lực)

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.

Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng dịp Lễ Tết,...

Hưởng các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Có Mentor nhiều năm kinh nghiệm training, tham gia các khóa học và workshop.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Được review lương hằng quý/năm dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

