Tuyển Unity Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Platinum Resident, số 6 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Xây dựng tính năng game.
Phối hợp các thành viên khác trong công ty để xây dựng các chức năng game theo thiết kế.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Xây dựng tính năng game.
Từ 1 năm kinh nghiệm phát triển game mobile với Unity.
Đã có kinh nghiệm làm dòng Tower Defense, Idle Defense là lợi thế.
Yêu thích nhiều dòng Game và sẵn sàng học hỏi làm dòng Game mới.
Sử dụng thành thạo C# và tư duy lập trình hướng đối tượng tốt.
Có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi, nhiệt tình có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Upto 25M tùy năng lực + thưởng tết + thưởng hiệu quả làm việc + thưởng nóng liên tục.
Chế độ tăng lương 1-2 lần/năm (tùy năng lực, hiệu quả công việc).
Miễn phí ăn trưa, vé xe.
Được cung cấp máy tính, công cụ làm việc.
Môi trường làm việc thoải mái không gò bó, thoả sức tự do sáng tạo, được tự do đề xuất các ý kiến.
Được tham gia rất thường xuyên các hoạt động ăn chơi nhảy múa, du lịch, teambuilding, nghỉ dưỡng...
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định người lao động của Nhà nước.
Phép năm, nghỉ và hưởng lương các ngày lễ tết theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GCENTER VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

