Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển game 3D mobile trên nền tảng Unity Đảm bảo thực hiện đúng các chức năng theo yêu cầu, đúng tiến độ của kế hoạch Thảo luận đóng góp ý tưởng với các thành viên trong team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển Unity Có kinh nghiệm phát triển game tương tác giữa client và serve Có kinh nghiệm phát triển game 3D (phải có kinh nghiệm chạy bản demo trên app, video...) Vị trí này chỉ nhận CV tiếng Anh

Xét ưu tiên với các điều kiện sau đây:

Có kinh nghiệm phát triển game bằng cách sử dụng Git Có kiến thức về OOP (Object Oriented Programing) Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Có kinh nghiệm trong việc vận hành, quản lý Computer Terminal (thiết bị đầu cuối máy tính) cho game mobile Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Firebase Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng thứ 13 Review lương định kỳ mỗi năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện Công ty rộng rãi, khang trang Event, Party, quà mừng, tiền mừng sinh nhật Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên) Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt HAPPY FRIDAY mỗi tuần Được trang bị hai màn hình và có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

