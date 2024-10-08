Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển game 3D mobile trên nền tảng Unity
Đảm bảo thực hiện đúng các chức năng theo yêu cầu, đúng tiến độ của kế hoạch
Thảo luận đóng góp ý tưởng với các thành viên trong team
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển Unity Có kinh nghiệm phát triển game tương tác giữa client và serve Có kinh nghiệm phát triển game 3D (phải có kinh nghiệm chạy bản demo trên app, video...) Vị trí này chỉ nhận CV tiếng Anh
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển Unity
Có kinh nghiệm phát triển game tương tác giữa client và serve
Có kinh nghiệm phát triển game 3D (phải có kinh nghiệm chạy bản demo trên app, video...)
Vị trí này chỉ nhận CV tiếng Anh
Xét ưu tiên với các điều kiện sau đây:
Có kinh nghiệm phát triển game bằng cách sử dụng Git Có kiến thức về OOP (Object Oriented Programing) Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật Có kinh nghiệm trong việc vận hành, quản lý Computer Terminal (thiết bị đầu cuối máy tính) cho game mobile Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Firebase Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ là một lợi thế.
Có kinh nghiệm phát triển game bằng cách sử dụng Git
Có kiến thức về OOP (Object Oriented Programing)
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Có kinh nghiệm trong việc vận hành, quản lý Computer Terminal (thiết bị đầu cuối máy tính) cho game mobile
Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Firebase
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng thứ 13 Review lương định kỳ mỗi năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện Công ty rộng rãi, khang trang Event, Party, quà mừng, tiền mừng sinh nhật Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên) Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt HAPPY FRIDAY mỗi tuần Được trang bị hai màn hình và có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị làm việc hiện đại
Thưởng tháng thứ 13
Review lương định kỳ mỗi năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện
Công ty rộng rãi, khang trang
Event, Party, quà mừng, tiền mừng sinh nhật
Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên)
Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt HAPPY FRIDAY mỗi tuần
Được trang bị hai màn hình và có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
