Tuyển Xây Dựng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC V1000
- Hà Nội: Tòa FLC Landmark, ngõ 5 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Soát xét các gói thầu Xây dựng, ME, mua bán vật tư, vật liệu... thuộc phạm vi của Phòng Kiểm soát hoạt động xây dựng
Thực hiện công tác báo cáo, xây dựng kế hoạch của Phòng Kiểm soát hoạt động xây dựng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xây dựng....
Kiến thức nghiệp vụ chuyên môn: Tổ chức quản lý điều hành thi công xây dựng Tư vấn giám sát công trình xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tổ chức quản lý điều hành thi công xây dựng
Tư vấn giám sát công trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng đàm phán và thương lượng
Kỹ năng mềm:
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng đàm phán và thương lượng
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC V1000 Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13, các dịp Lễ, Tết,... trong năm
Được đóng BHXH,BHTN,BHYT... theo đúng quy định
Nghỉ dưỡng miễn phí tại các quần thể FLC trong cả nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC V1000
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
