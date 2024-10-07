Tuyển Xây Dựng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa FLC Landmark, ngõ 5 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Soát xét các gói thầu Xây dựng, ME, mua bán vật tư, vật liệu... thuộc phạm vi của Phòng Kiểm soát hoạt động xây dựng Thực hiện công tác báo cáo, xây dựng kế hoạch của Phòng Kiểm soát hoạt động xây dựng Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xây dựng.... Kiến thức nghiệp vụ chuyên môn: Tổ chức quản lý điều hành thi công xây dựng Tư vấn giám sát công trình xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng đàm phán và thương lượng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC V1000 Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13, các dịp Lễ, Tết,... trong năm Được đóng BHXH,BHTN,BHYT... theo đúng quy định Nghỉ dưỡng miễn phí tại các quần thể FLC trong cả nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC V1000

