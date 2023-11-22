Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Yên Bái

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giúp ban giám đốc xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

2. Giúp lãnh đạo công ty triển khai xây dựng và chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng.

3. Triển khai đánh giá, giám sát nội bộ theo yêu cầu của hệ thống, của khách hàng và đối tác.

4. Giám sát hiện chính sách chất lượng, các mục tiêu chất lượng và các KPI về chất lượng của nhà máy.

5. Đề xuất và chủ trì soát xét, cập nhật hoặc xây dựng các quy định, tiêu chuẩn cơ sở trong hệ thống chất lượng.

6. Tổ chức đào tạo hệ thống quản lý chất lượng.

7. Báo cáo công việc định kỳ, đột suất, theo yêu cầu và khi phát sinh vấn đề.

Yêu Cầu Công Việc

. Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng, đánh giá và cải tiến hệ thống chất lượng và các hệ thống quản lý khác theo tiêu chuẩn ISO.

· Ưu tiên có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý nhóm sản xuất.

· Có kiến thức hoặc kinh nghiệm triển khai các công cụ chất lượng như FMEA, APQP, SPC, MSA, PPAP là một lợi thế.

· Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu hệ thống trong chuyên ngành sản xuất.

· Kinh nghiệm: Từ 1-3 năm ở vị trí tương đương.

· Sẵn sàng đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 7

- Lương: 12 - 20 Triệu

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật hiện hành.

- Được hưởng tháng lương thứ 13+

- Được hưởng các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, nghỉ mát... và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác theo quy chế của Công đoàn Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

