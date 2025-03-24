Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali làm việc tại Yên Bái thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Yên Bái:
- 29/12 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Thành phố Yên Bái
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tư vấn & chốt sale các khách hàng có nhu cầu về Visa inbound/outbound… qua điện thoại, email và trực tiếp ( các diện ngắn hạn du lịch, thăm thân, công tác )
Tìm kiếm & mở rộng khách hàng có nhu cầu về các dịch vụ của công ty thông qua các kênh online, offline, đối tác...
Giải đáp các thắc mắc, xử lý vấn đề trước, trong và sau khi làm dịch vụ
Hướng dẫn/ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ
Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý yêu cầu của khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales visa hoặc du lịch là một lợi thế (nếu chưa có sẽ được đào tạo).
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Thu nhập không giới hạn lương cứng: 6 - 6,5tr tùy năng lực + hoa hồng hấp dẫn theo năng lực và doanh số ( chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
Phụ cấp tiền điện thoại + gửi xe
Được đào tạo chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ visa, kỹ năng sale.
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Có hệ thống các group trên Facebook, Zalo để các bạn có thể tìm khách hàng
Các chế độ khác theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali
