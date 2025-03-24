Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali làm việc tại Yên Bái thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Yên Bái: - 29/12 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn & chốt sale các khách hàng có nhu cầu về Visa inbound/outbound… qua điện thoại, email và trực tiếp ( các diện ngắn hạn du lịch, thăm thân, công tác )

Tìm kiếm & mở rộng khách hàng có nhu cầu về các dịch vụ của công ty thông qua các kênh online, offline, đối tác...

Giải đáp các thắc mắc, xử lý vấn đề trước, trong và sau khi làm dịch vụ

Hướng dẫn/ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ

Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales visa hoặc du lịch là một lợi thế (nếu chưa có sẽ được đào tạo).

Tiếng Anh cơ bản trở lên.

Kỹ năng giao tiếp tốt, mạnh dạn tư vấn khách hàng, chốt sales.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động khi làm việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND

Thu nhập không giới hạn lương cứng: 6 - 6,5tr tùy năng lực + hoa hồng hấp dẫn theo năng lực và doanh số ( chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

Phụ cấp tiền điện thoại + gửi xe

Được đào tạo chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ visa, kỹ năng sale.

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Có hệ thống các group trên Facebook, Zalo để các bạn có thể tìm khách hàng

Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin