Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali làm việc tại Yên Bái thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Yên Bái:

- 29/12 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Thành phố Yên Bái

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn & chốt sale các khách hàng có nhu cầu về Visa inbound/outbound… qua điện thoại, email và trực tiếp ( các diện ngắn hạn du lịch, thăm thân, công tác )
Tìm kiếm & mở rộng khách hàng có nhu cầu về các dịch vụ của công ty thông qua các kênh online, offline, đối tác...
Giải đáp các thắc mắc, xử lý vấn đề trước, trong và sau khi làm dịch vụ
Hướng dẫn/ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ
Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý yêu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales visa hoặc du lịch là một lợi thế (nếu chưa có sẽ được đào tạo).
Tiếng Anh cơ bản trở lên.
Kỹ năng giao tiếp tốt, mạnh dạn tư vấn khách hàng, chốt sales.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động khi làm việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Thu nhập không giới hạn lương cứng: 6 - 6,5tr tùy năng lực + hoa hồng hấp dẫn theo năng lực và doanh số ( chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)
Phụ cấp tiền điện thoại + gửi xe
Được đào tạo chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ visa, kỹ năng sale.
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Có hệ thống các group trên Facebook, Zalo để các bạn có thể tìm khách hàng
Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kali

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20/8 Nam Hòa - Phường Phước Long A - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

