Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

.Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự

• Làm việc với các phòng ban, bộ phận về những yêu cầu tuyển dụng nhân sự trong nhà máy.

• Phối hợp với nhân viên xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tìm cách thức đăng tuyển hiệu quả.

• Thực hiện đăng tuyển.

• Tiếp nhận hồ sơ, sàng lọc những ứng viên đủ tiêu chí tuyển dụng.

• Xây dựng kế hoạch phỏng vấn cùng Trưởng bộ phận để chọn được ứng viên đạt yêu cầu.

• Gửi mail xác nhận đến những ứng viên đã trúng tuyển.

• Soạn hợp đồng thử việc. Hướng dẫn cho nhân viên mới về các quy định, lương thưởng và chính sách công ty.

• Làm báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng. Đảm bảo môi trường làm việc cho nhân viên

• Tổng hợp nhu cầu đào tạo lao động trong bộ phận nhà máy.

• Lập kế hoạch đào tạo phù hợp với từng đối tượng lao động.

• Triển khai kế hoạch đào tạo và theo dõi quá trình.

• Lập báo cáo đánh giá về kết quả đào tạo.

• Phối hợp cùng các phòng ban tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Quan hệ với người lao động

• Thu thập hoặc chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để đóng bảo hiểm cho người lao động. Bảo đảm nhân viên được tham gia khi đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định.

• Cập nhật các số liệu về tăng giảm Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vào hệ thống quản lý và đối chiếu với các cơ quan liên quan.

• Xử lý các chính sách bồi thường, phạt khi vi phạm quy định, hợp đồng. Thông báo lương thưởng và phúc lợi

• Tổng hợp giờ/ ngày công để tính lương, thưởng, phụ cấp và chuyển phòng kế toán kiểm tra và chi trả.

• Cập nhật các thay đổi về tăng/giảm lương cho người lao động.

• Cập nhật những điều chỉnh mức lương, thưởng và các chính sách phúc lợi khác.

• Lập kế hoạch quỹ lương và thưởng hằng quý/ năm. Thực thi luật lao động

• Xây dựng các quy định, quy trình, chương trình hành động về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

• Trang bị các thiết bị an toàn, bảo hộ cho người lao động. Cấp phát đầy đủ và hướng dẫn họ sử dụng.

• Báo cáo đầy đủ quá trình thực hiện công tác An Toàn Lao Động, Phòng Chống Cháy Nổ.

• Nghỉ phép theo hợp đồng và luật lao động. Quản lý nghỉ phép của nhân viên (nhận và lưu trữ đơn xin nghỉ phép).

• Quản lý đơn xin nghỉ việc của người lao động. Đào tạo và phát triển nội bộ

• Hợp tác cùng các bộ phận liên quan hoặc trưởng bộ phân để đánh giá hiệu quả làm việc của người lao động.

• Hướng dẫn và thúc đẩy các bộ phận trong nhà máy thực hiện đánh giá theo đúng tiến độ.

• Thu thập thông tin về thiếu sót, tổng hợp các lỗi để tổ chức đào tạo và định hướng cho nhân viên nội bộ.

• Thông báo quyết định điều động, chuyển bộ phận, miễn nhiệm theo yêu cầu của trưởng bộ phận, làm theo các thủ tục liên quan. Một số công việc khác

• Lập báo cáo về tình trạng biến động nhân sự hoặc những biến động khác thường.

• Cập nhật, lưu trữ hồ sơ người lao động theo đúng quy định.

• Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại về chính sách, lương thưởng, tiền trợ cấp cho người lao động.

• Tham gia công tác ATVSLĐ của Nhà máy;

• Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện 5S.