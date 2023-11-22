Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU
Ngày đăng tuyển: 22/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Yên Bái

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

.Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự

• Làm việc với các phòng ban, bộ phận về những yêu cầu tuyển dụng nhân sự trong nhà máy.

• Phối hợp với nhân viên xây dựng kế hoạch tuyển dụng, tìm cách thức đăng tuyển hiệu quả.

• Thực hiện đăng tuyển.

• Tiếp nhận hồ sơ, sàng lọc những ứng viên đủ tiêu chí tuyển dụng.

• Xây dựng kế hoạch phỏng vấn cùng Trưởng bộ phận để chọn được ứng viên đạt yêu cầu.

• Gửi mail xác nhận đến những ứng viên đã trúng tuyển.

• Soạn hợp đồng thử việc. Hướng dẫn cho nhân viên mới về các quy định, lương thưởng và chính sách công ty.

• Làm báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng. Đảm bảo môi trường làm việc cho nhân viên

• Tổng hợp nhu cầu đào tạo lao động trong bộ phận nhà máy.

• Lập kế hoạch đào tạo phù hợp với từng đối tượng lao động.

• Triển khai kế hoạch đào tạo và theo dõi quá trình.

• Lập báo cáo đánh giá về kết quả đào tạo.

• Phối hợp cùng các phòng ban tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Quan hệ với người lao động

• Thu thập hoặc chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để đóng bảo hiểm cho người lao động. Bảo đảm nhân viên được tham gia khi đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định.

• Cập nhật các số liệu về tăng giảm Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vào hệ thống quản lý và đối chiếu với các cơ quan liên quan.

• Xử lý các chính sách bồi thường, phạt khi vi phạm quy định, hợp đồng. Thông báo lương thưởng và phúc lợi

• Tổng hợp giờ/ ngày công để tính lương, thưởng, phụ cấp và chuyển phòng kế toán kiểm tra và chi trả.

• Cập nhật các thay đổi về tăng/giảm lương cho người lao động.

• Cập nhật những điều chỉnh mức lương, thưởng và các chính sách phúc lợi khác.

• Lập kế hoạch quỹ lương và thưởng hằng quý/ năm. Thực thi luật lao động

• Xây dựng các quy định, quy trình, chương trình hành động về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

• Trang bị các thiết bị an toàn, bảo hộ cho người lao động. Cấp phát đầy đủ và hướng dẫn họ sử dụng.

• Báo cáo đầy đủ quá trình thực hiện công tác An Toàn Lao Động, Phòng Chống Cháy Nổ.

• Nghỉ phép theo hợp đồng và luật lao động. Quản lý nghỉ phép của nhân viên (nhận và lưu trữ đơn xin nghỉ phép).

• Quản lý đơn xin nghỉ việc của người lao động. Đào tạo và phát triển nội bộ

• Hợp tác cùng các bộ phận liên quan hoặc trưởng bộ phân để đánh giá hiệu quả làm việc của người lao động.

• Hướng dẫn và thúc đẩy các bộ phận trong nhà máy thực hiện đánh giá theo đúng tiến độ.

• Thu thập thông tin về thiếu sót, tổng hợp các lỗi để tổ chức đào tạo và định hướng cho nhân viên nội bộ.

• Thông báo quyết định điều động, chuyển bộ phận, miễn nhiệm theo yêu cầu của trưởng bộ phận, làm theo các thủ tục liên quan. Một số công việc khác

• Lập báo cáo về tình trạng biến động nhân sự hoặc những biến động khác thường.

• Cập nhật, lưu trữ hồ sơ người lao động theo đúng quy định.

• Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại về chính sách, lương thưởng, tiền trợ cấp cho người lao động.

• Tham gia công tác ATVSLĐ của Nhà máy;

• Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện 5S.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các ngành QL .

• Đã từng làm Công ty sản xuất

• Có kinh nghiệm về quản lý nhân sự

• Nam giới tuổi từ 25-35 tuổi.

• Thời gian làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng : 10 triệu - 14 triệu/tháng

• Thưởng cuối năm : Lương tháng thứ 13+

• Tăng lương theo quy định Công ty

• Có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.

• Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện.

• Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe và các ngày nghỉ lễ có thưởng 30/4-1/5, 2/9, ...phụ cấp điện thoại, xăng xe, ăn trưa và các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-yen-bai-cong-ty-co-phan-nhua-chau-au-nhan-vien-nhan-su-yen-bai-2-nguoi-toan-thoi-gian-co-dinh-luong-thoa-thuan-job201960
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 236 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 225 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Yên Bái thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Yên Bái thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WIN PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WIN PHARMA
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty CP Dược phẩm Tín Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Dược phẩm Tín Phong
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Pro Company
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana làm việc tại Yên Bái thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát làm việc tại Yên Bái thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Điện Lạnh Tân Phát
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 30 USD Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
18 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Techcombank làm việc tại Yên Bái thu nhập 1,000 - 2,500 USD Techcombank
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Yên Bái thu nhập 900 - 2,500 USD Techcombank
900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Yên Bái thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 35 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Mỹ Đình
8 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Phú Thọ thu nhập 11 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN APS PAINT VIỆT NAM
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Yên Bái thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH thương mại và phát triển đầu tư Tuấn Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại và phát triển đầu tư Tuấn Anh
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm