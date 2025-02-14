Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM
- Quảng Ninh: Quảng Ninh, Vietnam, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Khu vực cần tuyển: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình ... và các tỉnh Miền Bắc.
Khu vực cần tuyển
Số lượng: 15 bạn
Số lượng:
Mô tả công việc:
• Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ.
• Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, mở rộng phát triển khách hàng mới.
• Thu thập thông tin thị trường, sản phẩm đối thủ cạnh tranh.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có đam mê, nhiệt huyết với lĩnh vực Kinh doanh;
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực
• Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
