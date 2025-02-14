Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Quảng Ninh, Vietnam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khu vực cần tuyển: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình ... và các tỉnh Miền Bắc.
Khu vực cần tuyển
Số lượng: 15 bạn
Số lượng:
Mô tả công việc:
• Chăm sóc hệ thống khách hàng cũ.
• Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, mở rộng phát triển khách hàng mới.
• Thu thập thông tin thị trường, sản phẩm đối thủ cạnh tranh.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng hoặc vật liệu xây dựng nhôm hệ, cửa cuốn, phụ kiện cửa nhôm kính, sơn...
• Có đam mê, nhiệt huyết với lĩnh vực Kinh doanh;
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực
• Khả năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SAKURA VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: .

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

