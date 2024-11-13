Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Lô 01/02 KCN Bỉm Sơn A, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn

Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Quản lý, điều phối hoạt động sản xuất hàng ngày tại nhà máy.

Theo dõi, kiểm tra tiến độ sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn.

Phân công, giám sát công việc cho nhân viên sản xuất, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Lập kế hoạch sản xuất, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu, lên kế hoạch nhập hàng.

Kiểm soát chi phí sản xuất, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất.

Tham gia các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Nắm vững tiếng Trung giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Trung.

Nắm vững kiến thức về quản lý sản xuất, quy trình sản xuất.

Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực.

Có ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa

Đóng bảo hiểm từ tháng thử việc đầu tiên

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

