Tuyển Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lô 01/02 KCN Bỉm Sơn A, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Bỉm Sơn

Mô Tả Công Việc Quản lý sản xuất/Quản lý nguyên vật liệu (PMC) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý, điều phối hoạt động sản xuất hàng ngày tại nhà máy.
Theo dõi, kiểm tra tiến độ sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn.
Phân công, giám sát công việc cho nhân viên sản xuất, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
Lập kế hoạch sản xuất, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu, lên kế hoạch nhập hàng.
Kiểm soát chi phí sản xuất, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất.
Tham gia các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững tiếng Trung giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tiếng Trung.
Nắm vững kiến thức về quản lý sản xuất, quy trình sản xuất.
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực.
Có ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa
Đóng bảo hiểm từ tháng thử việc đầu tiên
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN - 01 /02, Nam Khu A, KCN Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

