Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Phú Túc, Xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Huyện Hòa Vang
Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Giám sát quản lý nguyên vật liệu, quản lý thông tin,mu hàng hoá, vật tư, thiết bị để đầu tư phát triển sản xuất Gốm sứ
- Khả năng tập trung, tư duy, sáng tạo, phân tích nội dung, kỹ năng đàm phán
- Quản lý, sắp xếp thời gian, tìm kiếm nguồn vật tư phù hợp với nhu cầu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Chịu khó, chăm chỉ, chịu áp lực cao
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đóng bhxh theo đúng quy định của pháp luật
- Hỗ trợ cơm trưa + phụ cấp khác...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
