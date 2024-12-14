Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Phú Túc, Xã Hòa Phú, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Huyện Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Giám sát quản lý nguyên vật liệu, quản lý thông tin,mu hàng hoá, vật tư, thiết bị để đầu tư phát triển sản xuất Gốm sứ

- Khả năng tập trung, tư duy, sáng tạo, phân tích nội dung, kỹ năng đàm phán

- Quản lý, sắp xếp thời gian, tìm kiếm nguồn vật tư phù hợp với nhu cầu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Chịu khó, chăm chỉ, chịu áp lực cao

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đóng bhxh theo đúng quy định của pháp luật

- Hỗ trợ cơm trưa + phụ cấp khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài - Công Ty Cổ Phần DHC Suối Đôi

