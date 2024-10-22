Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, toà nhà Atas số 391 Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Mục đích của công việc:

- Viết nội dung theo chủ đề được giao và định hướng của từng chủ đề kênh

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

- Viết content dựa trên các video gốc tìm kiếm theo theo chủ đề được giao;

- Phát triển và linh hoạt trong lối viết content.

- Đóng góp, xây dựng ý tưởng vào trong quá trình sản xuất;

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan, đảm bảo chất lượng của nội dung;

- Thái độ tích cực học hỏi, hòa hợp và thực hiện tốt văn hóa của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm:

- Không yêu cầu (có thì là lợi thế lớn deal lương cao) - được đào tạo bài bản

2. Kiến thức chuyên môn:

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Báo chí; ngôn ngữ Anh, sư phạm thiên về viết lách

3. Kỹ năng:

- Có khả năng tiếng Anh tốt (đọc và viết) - ielts từ 6.5 trở lên

- Có khả năng học hỏi viết content video trên Youtube; Yêu thích viết lách

- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

- Lương cứng 8.500.000 - 12.000.000đ

2. Thưởng:

- Thưởng hiệu quả kênh hàng tháng (theo lượt view kênh trong tháng tại các mốc đạt 1 triệu, 3 triệu, 6 triệu,... views/tháng);

- Thưởng vượt mốc KPIs;

- Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật công ty, sinh nhật nhân sự;

3. Phúc lợi:

- Du lịch, Year End Party hàng năm;

- Nói KHÔNG với Team Building (anh em được thỏa sức vui chơi theo team riêng của mình thân thiết, không bắt tham gia team building gò bó)

4. Đào tạo:

- Có cơ hội sau này tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Youtube;

5. Quyền lợi khác:

- Đóng đầy đủ bảo hiểm ngay sau khi thành nhân viên chính thức

- Được cấp máy tính

- Văn hóa làm việc không OT tại công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG WEVIC

