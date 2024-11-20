Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Lên chiến lược nội dung: Xây dựng và phát triển chiến lược nội dung cho kênh TikTok nhằm tăng tương tác, lượt xem và lượt theo dõi. Đảm bảo nội dung phù hợp với thương hiệu và đối tượng khán giả mục tiêu.

- Sản xuất video sáng tạo: Quản lý và thực hiện việc quay, biên tập và chỉnh sửa các video ngắn theo xu hướng TikTok. Tìm hiểu và ứng dụng các hiệu ứng, âm nhạc, và xu hướng thịnh hành để tạo nội dung hấp dẫn.

- Quản lý lịch đăng bài: Lập kế hoạch và quản lý lịch đăng bài định kỳ trên TikTok, đảm bảo tính nhất quán và cập nhật nội dung thường xuyên.

- Tương tác với người dùng: Theo dõi và phản hồi các bình luận, tin nhắn của người dùng để tạo sự kết nối và tăng cường sự gắn kết với cộng đồng.

- Phân tích hiệu quả kênh: Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi hiệu suất của các video (lượt xem, tương tác, lượt chia sẻ) và điều chỉnh chiến lược nội dung dựa trên dữ liệu này.

- Hợp tác với các KOLs/Influencers: Lên kế hoạch hợp tác với các KOLs hoặc Influencers trên TikTok để tăng sức lan tỏa và độ nhận diện của thương hiệu.

- Nghiên cứu xu hướng: Theo dõi các xu hướng mới nhất trên TikTok, từ đó đề xuất và áp dụng những ý tưởng sáng tạo để phát triển kênh.

- Tối ưu hóa kênh: Đảm bảo tối ưu hóa hồ sơ TikTok, tiêu đề, mô tả video và hashtag để thu hút người xem mới và tối đa hóa khả năng hiển thị.

- Báo cáo và đánh giá: Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất của kênh TikTok, đề xuất các cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến lược nội dung.