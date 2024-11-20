Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot

Content Writer

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên chiến lược nội dung: Xây dựng và phát triển chiến lược nội dung cho kênh TikTok nhằm tăng tương tác, lượt xem và lượt theo dõi. Đảm bảo nội dung phù hợp với thương hiệu và đối tượng khán giả mục tiêu.
- Sản xuất video sáng tạo: Quản lý và thực hiện việc quay, biên tập và chỉnh sửa các video ngắn theo xu hướng TikTok. Tìm hiểu và ứng dụng các hiệu ứng, âm nhạc, và xu hướng thịnh hành để tạo nội dung hấp dẫn.
- Quản lý lịch đăng bài: Lập kế hoạch và quản lý lịch đăng bài định kỳ trên TikTok, đảm bảo tính nhất quán và cập nhật nội dung thường xuyên.
- Tương tác với người dùng: Theo dõi và phản hồi các bình luận, tin nhắn của người dùng để tạo sự kết nối và tăng cường sự gắn kết với cộng đồng.
- Phân tích hiệu quả kênh: Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi hiệu suất của các video (lượt xem, tương tác, lượt chia sẻ) và điều chỉnh chiến lược nội dung dựa trên dữ liệu này.
- Hợp tác với các KOLs/Influencers: Lên kế hoạch hợp tác với các KOLs hoặc Influencers trên TikTok để tăng sức lan tỏa và độ nhận diện của thương hiệu.
- Nghiên cứu xu hướng: Theo dõi các xu hướng mới nhất trên TikTok, từ đó đề xuất và áp dụng những ý tưởng sáng tạo để phát triển kênh.
- Tối ưu hóa kênh: Đảm bảo tối ưu hóa hồ sơ TikTok, tiêu đề, mô tả video và hashtag để thu hút người xem mới và tối đa hóa khả năng hiển thị.
- Báo cáo và đánh giá: Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất của kênh TikTok, đề xuất các cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến lược nội dung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng dụng AI vào công việc mình phụ trách.
- Kỹ năng sáng tạo nội dung, khả năng quản lý thời gian tốt, kiến thức về xu hướng TikTok và khả năng phân tích dữ liệu để điều chỉnh chiến lược hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot Thì Được Hưởng Những Gì

YEP hàng năm
Tiệc sinh nhật hàng tháng
Môi trường năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot

Công Ty Cổ Phần International Fashion Depot

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 06 , Quận 3 , Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

