Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

Vai trò:

Lên kế hoạch và sản xuất nội dung cho các hoạt động Markreting của Tổng công ty NSG

Triển khai sáng tạo và sản xuất nội dung bao gồm bài viết, video, hình ảnh,...

Nhiệm vụ 1: Lập kế hoạch sản xuất nội dung theo quý, theo tháng, theo tuần

- Nghiên cứu các các nội dung đang lên xu hướng phù hợp với định hướng của thương hiệu, từ đó xây dựng kịch bản theo trend.

- Lập kế hoạch sản xuất nội dung theo định hướng của Tập đoàn và yêu cầu từ các BU định kỳ hàng tuần/ tháng/ quý

- Đảm bảo tiến độ sản xuất nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt

Nhiệm vụ 2: Sản xuất nội dung Video, hình ảnh mới

- Thu thập dữ liệu cũ trên hệ thống lưu trữ source của công ty để sản xuất nội dung theo kịch bản đã được phê duyệt

- Quay chụp mới: Liên hệ với các BU hỗ trợ về logictis (liên hệ xe, địa điểm quay...); liên hệ các KOL/KOC/Tiktoker và các bên có liên quan để xác nhận lại các nội dung. Triển khai quay chụp theo kịch bản.

- Phối hợp với phòng quản lý KOLs để lựa chọn và làm việc với các KOLs phù hợp nhằm đảm bảo đúng mục tiêu và thông điệp của chiến dịch.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để trình ký các hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán liên quan tới các hoạt động truyền thông

Nhiệm vụ 3: Xây dựng nội dung sáng tạo cho các hoạt động truyền thông Marketing của Tổng công ty NSG và các công ty thành viên

- Xây dựng nội dung truyền thông giới thiệu về sản phẩm, Kịch bản video nội dung sáng tạo, bài phát biểu trong các sự kiện truyền thông theo Kế hoạch truyền thông đã được phê duyệt.

- Xây dựng nội dung cho bộ tài liệu bán hàng: Brochure, Factsheet, Flyer, standee,wifi marketing, Email MKT, ...

- Xây dựng nội dung website của công ty và các thương hiệu phát triển.

- Xây dựng nội dung truyền thông theo kế hoạch chung của bộ phận trên các phương tiện kỹ thuật số

Nhiệm vụ 4: Phối hợp triển khai sản xuất nội dung cross Marketing BU

- Phối hợp với các phòng Marketing của các Bu để triền khai các hoạt động Marketing liên quan tới nhiều Bus nhằm thúc đẩy truyền thông tổng thể

- Phối hợp với phòng sản xuất nội dung của các BU để triển khai sản xuất nội dung cho toàn hệ thống NSG và các công ty thành viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đằng/Đại học trở lên (chuyên ngành MKT, Truyền thông, Quảng cáo, Tiếng Anh, Kinh tế, Quản trị kinh Doanh, Du lịch & khách sạn,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan)

Có trên 2-3 năm kinh nghiệm Content Marketing.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch, lưu trú khách sạn/khu nghỉ dưỡng, ẩm thực, dịch vụ khách hàng....là 1 lợi thế.

Có kiến thức cơ bản về Marketing, Content Marketing.

Có kiến thức về sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Kỹ năng phát triển nội dung PR;

Kỹ năng xây dựng quan hệ với báo chí/ cơ quan thông tấn;

Kỹ năng đánh giá & phân tích dữ liệu, Khả năng phân tích xu hướng.

Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint...).

Kỹ năng viết bài bằng Tiếng Anh tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương - thưởng cạnh tranh so với thị trường.

Phụ cấp ăn uống, di chuyển...

Quà sinh nhật các ngày lễ tết, quà hiếu hỷ, sinh con kết hôn...đầy đủ theo chính sách công đoàn.

Được công ty tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, phúc lợi toàn diện với bảo hiểm sức khỏe Nova-care, ưu đãi đặc quyền trong hệ sinh thái tập đoàn,...

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch. 100% nhân sự được tạo cơ hội thăng tiến dựa trên năng lực.

Chính sách Novator hấp dẫn.

