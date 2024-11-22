Tuyển Content Writer Công ty TNHH SGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 68 - 88 Triệu

Công ty TNHH SGS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công ty TNHH SGS Việt Nam

Mức lương
68 - 88 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 68 - 88 Triệu

Gear Inc. đang phát triển một dự án mới và đang tìm kiếm các thành viên trẻ tuổi, đam mê và năng động để tham gia vào đội ngũ Kiểm duyệt Nội dung.
Các bạn sẽ kiểm duyệt (duyệt/xóa) nội dung trên các mạng xã hội hot nhất hiện nay.
Trong quá trình làm việc, bạn sẽ tiếp xúc với đa dạng nội dung tích cực và tiêu cực.

Với Mức Lương 68 - 88 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh cơ bản (có thể đọc hiểu được văn bản).
Làm được toàn thời gian (ưu tiên các bạn đã tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình học tại trường).
Có thể đáp ứng tốt trong môi trường làm việc có nhịp độ nhanh của ngành kiểm duyệt nội dung.
Có thể tham gia khóa đào tạo của công ty (được trả lương).
Thời gian làm việc:
Xoay ca, mỗi ca 8 giờ (không bao gồm 1 giờ nghỉ) theo lịch do công ty sắp xếp.
5 ca mỗi tuần (tương đương 40 giờ làm việc).
Có thể làm vào các ngày lễ theo yêu cầu (Quốc Khánh, Giỗ Tổ,...).

Tại Công ty TNHH SGS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, môi trường quốc tế chuyên nghiệp, năng động, vui vẻ.
Văn hóa cởi mở và thân thiện, mỗi thành viên đều được coi trọng, tin tưởng, trao quyền và đối xử bình đẳng.
Khám sức khỏe và tiêm vắc xin cúm hàng năm.
Hỗ trợ đồ uống miễn phí tại văn phòng (trà, cà phê, etc.)
Có lộ trình đào tạo và phát triển bản thân rõ ràng.
Được rèn luyện tiếng Anh trong công việc.
Có cơ hội làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm duyệt nội dung.
Tham gia các hoạt động giải trí, giao lưu nội bộ của công ty.
12 ngày nghỉ phép/năm.
Phòng giải trí cho mọi người: chúng mình có board games, video games, VR, PS5, bóng bàn, football tables và nhiều trò khác nữa.
Ngoài ra chúng mình còn tổ chức các lớp: Yoga,...
Lương: 6.800.000 - 8.800.000 VND/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SGS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: - Hai Bà Trưng, Hà Nội

