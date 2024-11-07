Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 18 - TT30 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Xây dựng (Content, Edit, Quay dựng) các nội dung bằng video, bài viết trên các trang Facebook,Zalo, Tiktok, Youtube (Mảng thiết kế – kiến trúc – nội thất)

• Xây dựng nội dung – viết bài chăm sóc Website, bài SEO.

• Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video truyền thông.

• Viết bài content theo nội dung cấp trên yêu cầu.

• Quản lý, xây dựng hình ảnh công ty trên các trang mạng xã hội.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm công việc content marketing (hiểu biết lĩnh vực thiết kế – kiến trúc – nội thất là một lợi thế)

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh, marketing, … và ngành nghề có liên quan

• Ứng viên có kinh nghiệm trong mảng nội thất

• Khả năng lập kế hoạch và kiểm soát công việc theo mục tiêu

• Tư duy logic và năng lực thẩm mỹ về hình ảnh

• Có kinh nghiệm xây dựng hình ảnh brand sản phẩm và các công việc: xây dựng nội dung, media production, PR KOL, báo chí, ...

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 8 triệu – 12 triệu/tháng

• Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm

• Tham gia các chương trình du lịch hàng năm

• Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng Fullhouse

