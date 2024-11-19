Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SEO & SEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Citilight Tower, Số 45 Võ Thị Sáu , Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

– Nhận bộ từ khoá từ Leader và lên Outline bài viết

– Viết bài theo Outline đã được duyệt

– Đăng bài lên Website

– Tối ưu chuẩn SEO bài viết trên Website (Sẽ được đào tạo chuyên sâu)

– Phối hợp với bộ phận SEO và Leader để hoàn thành mục tiêu phòng SEO

– Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam/nữ tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành

– Độ tuổi: 21 – 27 tuổi.

– Kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng ở vị trí content SEO

– Ưu tiên đã từng học các khoá học về SEO hoặc đã có kinh nghiệm viết content SEO.

– Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing

– Ưu tiên ứng viên biết sử dụng cơ bản các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh

– Ưu tiên có kiến thức cơ bản về Google Ads, Facebook Ads,…

– Khả năng học hỏi nhanh, tự học, chủ động trong công việc.

– Khả năng làm việc độc lập và máy tính tốt.

– Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SEO & SEM Thì Được Hưởng Những Gì

– Thưởng Lương tháng 13; các ngày nghỉ Lễ – Tết.

– Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN…)

– Được hưởng các phúc lợi như nghỉ mát hàng năm, quà tặng các dịp Lễ, Tết,..

– Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định của nhà nước Việt Nam

– Được đào tạo chuyên sâu về SEO và có lộ trình để trở thành leader SEO trong tối đa 1,5 năm

– Được sát cánh mỗi ngày cùng CEO Điểu Minh Trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SEO & SEM

