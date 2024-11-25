Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
. Lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch thông qua phân tích dữ liệu và khảo sát khách hàng để xác định nhu cầu
. Thu hút lead (khách hàng tiềm năng)
. Lên ý tưởng và tạo nội dung (event, white paper) phù hợp với nhu cầu của người dùng
. Định nghĩa các yêu cầu cho sản phẩm
. Thực hiện các hoạt động kinh doanh khác
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
. Tốt nghiệp Đại học
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
・Thưởng tháng thứ 13
・Thưởng nhân viên chuyên cần mỗi tháng
・Thưởng nhân viên đạt hiệu suất tốt mỗi quý
・Tiền mừng sinh nhật nhân viên
・Tổ chức Event, Party, quà mừng v.v vào các dịp quan trọng
・Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt Happy Friday mỗi tuần
・Review lương định kỳ mỗi năm
・Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện
・Công ty rộng rãi, khang trang
・Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên)
・Được trang bị hai màn hình và có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị làm việc hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
