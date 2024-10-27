Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA
- Hà Nội: 45 Trung Kính, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Vai trò của bạn trong dự án: Đây là mảng nội dung mới (Bán Content) mà chúng tôi vừa triển khai . Ở vị trí Content Writer, bạn sẽ làm việc với các bộ phận liên quan để phát triển kênh YouTube và mở rộng dự án đầy tiềm năng này. Và bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí Leader trong tương lai gần.
Vai trò của bạn trong dự án:
Tìm kiếm và chọn lọc video, hình ảnh tư liệu phù hợp với chủ đề của kênh Youtube Phân tích thị trường, khán giả mục tiêu và đối thủ cạnh tranh để xác định xu hướng, nội dung cho kênh Youtube Viết kịch bản chi tiết cho các video và hình ảnh đã chọn Chỉnh sửa video theo kịch bản đã lên Thiết kế ảnh Thumbnail cho video
Tìm kiếm và chọn lọc video, hình ảnh tư liệu phù hợp với chủ đề của kênh Youtube
Phân tích thị trường, khán giả mục tiêu và đối thủ cạnh tranh để xác định xu hướng, nội dung cho kênh Youtube
Viết kịch bản chi tiết cho các video và hình ảnh đã chọn
Chỉnh sửa video theo kịch bản đã lên
Thiết kế ảnh Thumbnail cho video
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành liên quan đến Truyền hình, báo chí, biên kịch,.. hoặc lĩnh vực liên quan Tiếng Anh hoặc tiếng Trung kỹ năng đọc viết tốt
Tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành liên quan đến Truyền hình, báo chí, biên kịch,.. hoặc lĩnh vực liên quan
Tiếng Anh hoặc tiếng Trung kỹ năng đọc viết tốt
2. Kỹ năng
Đam mê và có khả năng viết kịch bản tốt Kỹ năng tìm kiếm, phân tích thông tin hiệu quả và logic Biết cơ bản các phần mềm chỉnh sửa video và Photoshop
Đam mê và có khả năng viết kịch bản tốt
Kỹ năng tìm kiếm, phân tích thông tin hiệu quả và logic
Biết cơ bản các phần mềm chỉnh sửa video và Photoshop
3. Phẩm chất và thái độ
Có khả năng sáng tạo cải tiến liên tục Có cam kết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Là người tỉ mỉ, cẩn thận, ham học hỏi và thích nghi với sự thay đổi
Có khả năng sáng tạo cải tiến liên tục
Có cam kết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Là người tỉ mỉ, cẩn thận, ham học hỏi và thích nghi với sự thay đổi
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 - 15 triệu/tháng theo thỏa thuận (Tổng thu nhập không giới hạn, tùy theo khả năng)
Đồng hành cùng công ty trong giai đoạn phát triển mảng kinh doanh mới, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển lên vị trí Leader
Hoạt động thể thao, Teabreak hàng tuần tại công ty
Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, Tết nguyên đán, ngày 8/3, ngày 30/4-1/5,..)
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc: máy tính, tai nghe,...
Đóng bảo hiểm & các chế độ khác theo quy định sau thời gian thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
