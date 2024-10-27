Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Vai trò của bạn trong dự án: Đây là mảng nội dung mới (Bán Content) mà chúng tôi vừa triển khai . Ở vị trí Content Writer, bạn sẽ làm việc với các bộ phận liên quan để phát triển kênh YouTube và mở rộng dự án đầy tiềm năng này. Và bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí Leader trong tương lai gần.

Tìm kiếm và chọn lọc video, hình ảnh tư liệu phù hợp với chủ đề của kênh Youtube Phân tích thị trường, khán giả mục tiêu và đối thủ cạnh tranh để xác định xu hướng, nội dung cho kênh Youtube Viết kịch bản chi tiết cho các video và hình ảnh đã chọn Chỉnh sửa video theo kịch bản đã lên Thiết kế ảnh Thumbnail cho video

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức

Tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành liên quan đến Truyền hình, báo chí, biên kịch,.. hoặc lĩnh vực liên quan Tiếng Anh hoặc tiếng Trung kỹ năng đọc viết tốt

2. Kỹ năng

Đam mê và có khả năng viết kịch bản tốt Kỹ năng tìm kiếm, phân tích thông tin hiệu quả và logic Biết cơ bản các phần mềm chỉnh sửa video và Photoshop

3. Phẩm chất và thái độ

Có khả năng sáng tạo cải tiến liên tục Có cam kết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Là người tỉ mỉ, cẩn thận, ham học hỏi và thích nghi với sự thay đổi

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 15 triệu/tháng theo thỏa thuận (Tổng thu nhập không giới hạn, tùy theo khả năng) Đồng hành cùng công ty trong giai đoạn phát triển mảng kinh doanh mới, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển lên vị trí Leader Hoạt động thể thao, Teabreak hàng tuần tại công ty Chế độ thưởng/quà nhân các ngày Lễ - Tết (Tết dương lịch, Tết nguyên đán, ngày 8/3, ngày 30/4-1/5,..) Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc: máy tính, tai nghe,... Đóng bảo hiểm & các chế độ khác theo quy định sau thời gian thử việc

