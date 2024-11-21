Tuyển Content Writer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Content Writer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM

Content Writer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 66 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

SÁNG TẠO NỘI DUNG NHẢY/MÚA/CA HÁT/KỂ CHUYỆN/COI TARROT,.....
LIVESTREAM TRÊN NỀN TẢNG TIKTOK (KHÔNG BẮT BUỘC)
SÁNG TẠO CÁC BUỔI LIVESTREAM TRÒ CHUYỆN TƯƠNG TÁC CÙNG USERS
TÍCH CỰC TƯƠNG TÁC VỚI CÁC USER THÔNG QUA BÌNH LUẬN, YÊU CẦU, TRÒ CHUYỆN
TẠO CÁC CONTENT VIDEO TĂNG TƯƠNG TÁC TRÊN ACCOUNT
PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN, NHÓM TRÊN NỀN TẢNG TIKTOK.
SẼ ĐƯỢC TRAINING VÀ ĐÀO TẠO KHI NHẬN VIỆC
CA LÀM LINH ĐỘNG, LIVE ĐỦ 6 TIẾNG : CA SÁNG 09H-16H, CA CHIỀU 16H-24H, CA KHUYA 24H-09H (HIỆN CHƯA TRIỂN KHAI CA KHUYA)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NGOẠI HÌNH KHÁ, TỰ TIN TRƯỚC ỐNG KÍNH
GIỚI TÍNH: NAM/ NỮ
NĂNG ĐỘNG, VUI VẺ, HÒA ĐỒNG
ĐỘ TUỔI TỪ 18-30 TUỔI
YÊU THÍCH MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC GIẢI TRÍ HOẠT NGÔN, HÒA ĐỒNG CÓ KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI KHÁC BIẾT NHẢY, BIẾT HÁT LÀ MỘT LỢI THẾ

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP TRÊN 12TR/THÁNG LƯƠNG CỨNG 10.000.000 - 220.000.000 + THƯỞNG
CHÍNH SÁCH THƯỞNG NGÀY, TUẦN, THÁNG HẤP DẪN
PHÒNG VŨ ĐẠO MIỄN PHÍ (CÓ GIÁO VIÊN DẠY NHẢY)
PHÒNG LIVE CHUYÊN NGHIỆP, BAO GỒM CÁC ĐẠO CỤ, THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI
BỘ PHẬN TRAINING THÂN THIỆN, DÀY DẶN KINH NGHIỆM
SẼ ĐƯỢC TRAINING VÀ ĐÀO TẠO KHI NHẬN VIỆC
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KÊNH, XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG,LÊN CONTENT, SHORT VIDEO
ĐẨY TƯƠNG TÁC, TIẾP CẬN USER
CÓ PHÒNG NGHỈ NGƠI CHO CÁC BẠN SAU KHI LIVE XONG
HỘ TRỢ ĂN Ở (NẾU IDOL Ở XA)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 66 Tân Hóa, Phường1, Quận 11

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-writer-thu-nhap-10-20-trieu-vnd-ban-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job261212
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
3S Media
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 19/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AT Đông Dương
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AT Đông Dương
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP U2U NETWORK
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP U2U NETWORK
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hạn nộp: 06/06/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm 3S Media
Tuyển Content Writer 3S Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
3S Media
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8.5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LANBENA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LANBENA
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Hạn nộp: 17/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Hạn nộp: 19/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AT Đông Dương
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH AT Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH AT Đông Dương
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP U2U NETWORK
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP U2U NETWORK
Hạn nộp: 23/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Tuyển Content Writer Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
Hạn nộp: 06/06/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Writer Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hoàn Mỹ
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Writer Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI TÍN NGHĨA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Writer CÔNG TY CP U2U NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP U2U NETWORK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SKILLS BRIDGE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Writer Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm