Tuyển Content Writer CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- 66 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
SÁNG TẠO NỘI DUNG NHẢY/MÚA/CA HÁT/KỂ CHUYỆN/COI TARROT,.....
LIVESTREAM TRÊN NỀN TẢNG TIKTOK (KHÔNG BẮT BUỘC)
SÁNG TẠO CÁC BUỔI LIVESTREAM TRÒ CHUYỆN TƯƠNG TÁC CÙNG USERS
TÍCH CỰC TƯƠNG TÁC VỚI CÁC USER THÔNG QUA BÌNH LUẬN, YÊU CẦU, TRÒ CHUYỆN
TẠO CÁC CONTENT VIDEO TĂNG TƯƠNG TÁC TRÊN ACCOUNT
PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN, NHÓM TRÊN NỀN TẢNG TIKTOK.
SẼ ĐƯỢC TRAINING VÀ ĐÀO TẠO KHI NHẬN VIỆC
CA LÀM LINH ĐỘNG, LIVE ĐỦ 6 TIẾNG : CA SÁNG 09H-16H, CA CHIỀU 16H-24H, CA KHUYA 24H-09H (HIỆN CHƯA TRIỂN KHAI CA KHUYA)
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
GIỚI TÍNH: NAM/ NỮ
NĂNG ĐỘNG, VUI VẺ, HÒA ĐỒNG
ĐỘ TUỔI TỪ 18-30 TUỔI
YÊU THÍCH MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC GIẢI TRÍ HOẠT NGÔN, HÒA ĐỒNG CÓ KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI KHÁC BIẾT NHẢY, BIẾT HÁT LÀ MỘT LỢI THẾ
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
CHÍNH SÁCH THƯỞNG NGÀY, TUẦN, THÁNG HẤP DẪN
PHÒNG VŨ ĐẠO MIỄN PHÍ (CÓ GIÁO VIÊN DẠY NHẢY)
PHÒNG LIVE CHUYÊN NGHIỆP, BAO GỒM CÁC ĐẠO CỤ, THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI
BỘ PHẬN TRAINING THÂN THIỆN, DÀY DẶN KINH NGHIỆM
SẼ ĐƯỢC TRAINING VÀ ĐÀO TẠO KHI NHẬN VIỆC
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KÊNH, XÂY DỰNG HÌNH TƯỢNG,LÊN CONTENT, SHORT VIDEO
ĐẨY TƯƠNG TÁC, TIẾP CẬN USER
CÓ PHÒNG NGHỈ NGƠI CHO CÁC BẠN SAU KHI LIVE XONG
HỘ TRỢ ĂN Ở (NẾU IDOL Ở XA)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WORRYFREE ENTERTAINMENT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI