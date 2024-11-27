Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà CMC, 11 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung kịch bản video cho các nền tảng như Youtube, TikTok, Facebook, ... (tiếng Anh)
- Phân tích xu hướng truyền thông để lựa chọn chủ đề/ nội dung truyền thông phù hợp trong từng giai đoạn, chiến dịch cụ thể;
- Làm việc, kết nối với các KOL/ KOC trong ngành Dropshipping trong các chiến dịch truyền thông của công ty;
- Tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của các kênh Social;
- Hỗ trợ các phòng ban khác dưới dạng Production House

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đặc biệt, có kinh nghiệm sản xuất video trên nền tảng Youtube là một lợi thế;
- Tiếng Anh sử dụng trong đọc hiểu tốt
- Nhạy bén với các xu hướng và ứng dụng hiệu quả vào nội dung;
- Có tư duy tốt về hình ảnh và quay dựng;
- Am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan;
- Có khả năng lên kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông;
- Sẵn sàng lên hình trong các video phát trên các nền tảng như Youtube, Facebook, TikTok, ...
- Có kỹ năng edit video là một lợi thế (Không bắt buộc)
- Thời gian làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
- Khung giờ làm việc: Sáng: 8h30 – 12h; Chiều: 13h – 17h30

Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10.000.000đ – 15.000.000đ
- Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm. Tháng lương thứ 13.
- Du lịch 02 lần/năm. Chế độ teambuilding định kỳ nâng cao tinh thần đội nhóm.
- Thưởng các ngày Lễ, Tết lớn trong năm.
- Đóng BHXH, BHYT; Các chế độ, quyền lợi khác theo Quy định của Công ty và Luật lao động.
- Happytime, trà bánh, hoa quả free, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà CMC, số 11 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

