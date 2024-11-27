Tuyển Content Writer Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà CMC, 11 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung kịch bản video cho các nền tảng như Youtube, TikTok, Facebook, ... (tiếng Anh)

- Phân tích xu hướng truyền thông để lựa chọn chủ đề/ nội dung truyền thông phù hợp trong từng giai đoạn, chiến dịch cụ thể;

- Làm việc, kết nối với các KOL/ KOC trong ngành Dropshipping trong các chiến dịch truyền thông của công ty;

- Tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của các kênh Social;

- Hỗ trợ các phòng ban khác dưới dạng Production House

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đặc biệt, có kinh nghiệm sản xuất video trên nền tảng Youtube là một lợi thế;

- Tiếng Anh sử dụng trong đọc hiểu tốt

- Nhạy bén với các xu hướng và ứng dụng hiệu quả vào nội dung;

- Có tư duy tốt về hình ảnh và quay dựng;

- Am hiểu về các nền tảng Social Media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan;

- Có khả năng lên kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các chương trình truyền thông;

- Sẵn sàng lên hình trong các video phát trên các nền tảng như Youtube, Facebook, TikTok, ...

- Có kỹ năng edit video là một lợi thế (Không bắt buộc)

- Thời gian làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

- Khung giờ làm việc: Sáng: 8h30 – 12h; Chiều: 13h – 17h30

Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10.000.000đ – 15.000.000đ

- Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm. Tháng lương thứ 13.

- Du lịch 02 lần/năm. Chế độ teambuilding định kỳ nâng cao tinh thần đội nhóm.

- Thưởng các ngày Lễ, Tết lớn trong năm.

- Đóng BHXH, BHYT; Các chế độ, quyền lợi khác theo Quy định của Công ty và Luật lao động.

- Happytime, trà bánh, hoa quả free, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Khoa Học Công Nghệ Sky Global

