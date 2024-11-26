Tuyển Content Writer Queen Pearl Luxury Spa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông, bài viết, kịch bản video ngắn, TVC,...

- Lên kế hoạch nội dung, biên tập và viết bài trên Website, Fanpage.

- Quản lý và đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội theo định hướng chung.

- Xây dựng và phát triển cộng đồng, hội nhóm trên mạng xã hội.

- Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông như tin tức nội dung trên website, nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung seeding,...

- Thực hiện các công việc về xây dựng nội dung, viết bài được giao.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content

- Có kinh nghiệm viết các bài chuẩn SEO trên mọi nền tảng.

- Định hướng nội dung rõ ràng về việc truyền thông và xây dựng thương hiệu

- Luôn cập nhật xu hướng, chủ động, sáng tạo và ham học hỏi

3. Hình thức làm việc:

- Thời gian làm việc: 8h00-17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng) từ Thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần (Nghỉ 4 ngày/tháng)

- Địa điểm làm việc: Số 95 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM

Tại Queen Pearl Luxury Spa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 12 - 20 triệu (tùy theo kinh nghiệm).

- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Queen Pearl Luxury Spa

