Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - G27 đường D3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Lập kế hoạch và sáng tạo nội dung cho website, fanpage và các group Công ty.

• Tham gia quay dựng video, phối hợp tốt với team sản xuất video để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho mục tiêu truyền thông.

• Theo dõi, đánh giá và đề xuất cải tiến cho các chiến dịch quảng cáo Meta, Google, YouTube, v.v.

• Lập kế hoạch từ khoá, viết nội dung và triển khai SEO on-page liên quan đến dịch vụ cho các website thương mại của Công ty.

• Nghiên cứu đối thủ, rà soát các đánh giá về thương hiệu và đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch.

• Nghiên cứu, đề xuất phát triển các kênh/đối tác quảng cáo mới cho quản lý bộ phận

• Tham gia xây dựng kế hoạch nội dung, ngân sách Marketing với quản lý bộ phận

• Quản lý các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến Marketing của Công ty

• Tham gia tổ chức sự kiện, hội nghị khách hàng của Công ty

• Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kính để tham gia vào công việc quay dựng/sản xuất video.

• Có kinh nghiệm diễn xuất và biết thể hiện cảm xúc khi quay dựng video.

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

• Có kinh nghiệm về sáng tạo nội dung và sản xuất video thương mại

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực, cơ hội phát triển nhanh

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ứng dụng nhiều công nghệ

- Đồng nghiệp trẻ, vui vẻ và hòa đồng.

- Được đào tạo và phát triển các kỹ năng mềm,

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Bộ Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin