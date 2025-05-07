Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 30 - 42 Triệu
Tham gia nghiên cứu, thiết kế và phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trên các hệ thống Oracle Report, Data Warehouse, Data Lake, ETL dữ liệu
Phối hợp cùng BA, nhóm nghiệp vụ, PM, PO trong việc xây dựng mô hình, sử dụng, phân tích dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh.
Thiết kế xây dựng ETL theo batch và realtime, sử dụng các công nghệ bigdata technology.
Tham gia triển khai các dự án CNTT của ngân hàng
Quản lý, khai thác các hệ thống dữ liệu và báo cáo
Nghiên cứu công nghệ và xu hướng phát triển công nghệ dữ liệu, đưa ra đề xuất nhằm cải tiến sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ
Sử dụng công nghệ để tổ chức và duy trì dữ liệu trong database, phát triển chiến lược kiến trúc dữ liệu theo mô hình dữ liệu của ngân hàng
Với Mức Lương 30 - 42 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ T2 đến thứ 6, sáng thứ 7
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
Hỗ trợ chi phí gửi xe hàng tháng
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
