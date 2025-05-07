Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu

Mức lương 30 - 42 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 30 - 42 Triệu

Tham gia nghiên cứu, thiết kế và phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng trên các hệ thống Oracle Report, Data Warehouse, Data Lake, ETL dữ liệu

Phối hợp cùng BA, nhóm nghiệp vụ, PM, PO trong việc xây dựng mô hình, sử dụng, phân tích dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh.

Thiết kế xây dựng ETL theo batch và realtime, sử dụng các công nghệ bigdata technology.

Tham gia triển khai các dự án CNTT của ngân hàng

Quản lý, khai thác các hệ thống dữ liệu và báo cáo

Nghiên cứu công nghệ và xu hướng phát triển công nghệ dữ liệu, đưa ra đề xuất nhằm cải tiến sản phẩm, trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ

Sử dụng công nghệ để tổ chức và duy trì dữ liệu trong database, phát triển chiến lược kiến trúc dữ liệu theo mô hình dữ liệu của ngân hàng

Với Mức Lương 30 - 42 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực.

Thời gian làm việc từ T2 đến thứ 6, sáng thứ 7

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13

Hỗ trợ chi phí gửi xe hàng tháng

Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí

Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building

Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

