Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
- Hà Nội: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Thiết kế, xây dựng và duy trì pipeline xử lý dữ liệu theo hướng batch hoặc near real-time.
Sử dụng DBT để phát triển và quản lý các mô hình dữ liệu phục vụ cho phân tích và báo cáo.
Làm việc với SQL và Python để xử lý, kiểm tra chất lượng và biến đổi dữ liệu.
Quản lý, lập lịch và giám sát luồng dữ liệu sử dụng Airflow.
Hợp tác chặt chẽ với các team Data Analyst, BI, Product và Engineering để đảm bảo dữ liệu chính xác và sẵn sàng phục vụ nghiệp vụ.
Đảm bảo chất lượng dữ liệu, viết unit test cho pipeline và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dữ liệu.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2 năm kinh nghiệm
Thành thạo SQL, có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu lớn và tối ưu hóa truy vấn.
Có kinh nghiệm lập trình Python, đặc biệt trong các tác vụ ETL/ELT.
Hiểu rõ và đã từng làm việc với DBT trong các dự án thực tế.
Có kinh nghiệm triển khai và quản lý luồng dữ liệu bằng Apache Airflow.
Kỹ tính, cẩn thận trong việc xử lý dữ liệu; có tính chủ động cao, sẵn sàng đề xuất giải pháp và cải tiến hệ thống.
Có khả năng đọc hiểu và viết tài liệu kỹ thuật tốt
Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop….
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, …
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (1 lần / năm)
Cơ hội phát triển
Làm việc trong lĩnh vực Banking cùng các chuyên gia trong và ngoài nước
Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn theo nhu cầu
Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới thông qua các buổi training hoặc các cuộc thi nội bộ và có phần thưởng cho các cuộc thi này
Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
