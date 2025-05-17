Tuyển Data Engineer Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thiết kế, xây dựng và duy trì pipeline xử lý dữ liệu theo hướng batch hoặc near real-time.

Sử dụng DBT để phát triển và quản lý các mô hình dữ liệu phục vụ cho phân tích và báo cáo.

Làm việc với SQL và Python để xử lý, kiểm tra chất lượng và biến đổi dữ liệu.

Quản lý, lập lịch và giám sát luồng dữ liệu sử dụng Airflow.

Hợp tác chặt chẽ với các team Data Analyst, BI, Product và Engineering để đảm bảo dữ liệu chính xác và sẵn sàng phục vụ nghiệp vụ.

Đảm bảo chất lượng dữ liệu, viết unit test cho pipeline và chủ động xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dữ liệu.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Data Engineer hoặc tương đương.

Thành thạo SQL, có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu lớn và tối ưu hóa truy vấn.

Có kinh nghiệm lập trình Python, đặc biệt trong các tác vụ ETL/ELT.

Hiểu rõ và đã từng làm việc với DBT trong các dự án thực tế.

Có kinh nghiệm triển khai và quản lý luồng dữ liệu bằng Apache Airflow.

Kỹ tính, cẩn thận trong việc xử lý dữ liệu; có tính chủ động cao, sẵn sàng đề xuất giải pháp và cải tiến hệ thống.

Có khả năng đọc hiểu và viết tài liệu kỹ thuật tốt

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh,

Lương tháng 13

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop….

Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)

12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;

Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật

Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, …

Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.

Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm

Làm việc với tác đối tác lớn

Review tăng lương định kỳ hàng năm (1 lần / năm)

Cơ hội phát triển

Làm việc trong lĩnh vực Banking cùng các chuyên gia trong và ngoài nước

Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn theo nhu cầu

Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hot tech trend trên thế giới thông qua các buổi training hoặc các cuộc thi nội bộ và có phần thưởng cho các cuộc thi này

Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc

Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin